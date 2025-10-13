La trêve internationale touche à sa fin, et c’est une semaine chargée qui attend les différentes équipes de l’ASSE. Alors que les internationaux s’apprêtent à retrouver l’Étrat, le groupe d'Eirik Horneland va se préparer activement à la réception du Mans, prévue samedi soir au stade Geoffroy-Guichard (20h), pour le compte de la 10e journée de Ligue 2. Une rencontre importante dans la dynamique actuelle des Verts, toujours en quête de régularité.

Du côté de la section féminine, les Vertes auront également fort à faire avec un déplacement au Havre ce vendredi (21h), en Arkema Première Ligue. Un rendez-vous crucial pour confirmer les bonnes intentions affichées en ce début de saison.

Les jeunes ne seront pas en reste : la réserve affrontera Romorantin dimanche, tandis que les U17 et U19 disputeront également leurs matchs de championnat respectifs. En parallèle, plusieurs séances d’entraînement seront ouvertes au public, tout comme les traditionnelles visites guidées du stade Geoffroy-Guichard.

ASSE : Le programme de la semaine

Lundi 13 octobre

Entraînement des pros féminines à huis clos et entraînement des pros ouvert au public au Centre sportif Robert-Herbin (15h).

Mardi 14 octobre

Entraînement des pros à huis clos et entraînement des pros féminines à huis clos.

Mercredi 15 octobre

Entraînement des pros à huis clos et entraînement des pros féminines ouvert au public au stade Salif-Keita (10h30).

Jeudi 16 octobre

Entraînement des pros à huis clos et entraînement des pros féminines à huis clos.

Conférence de presse avant #ASSELMFC (Ligue 2 BKT)

Vendredi 17 octobre

Entraînement des pros à huis clos.

Arkema Première Ligue (Journée 5) : Le Havre - ASSE au stade Océane (21h)

Samedi 18 octobre

U17 National (Journée 9) : ASSE - Grenoble sur le terrain Georges Bereta (13h30)

Ligue 2 BKT (Journée 10) : ASSE - Le Mans au stade Geoffroy-Guichard (20h)

Dimanche 19 octobre

Soins et entraînement des pros à huis clos.

National 3 (Journée 6) : ASSE - Romorantin au stade Aimé-Jacquet (15h)

U19 National (Journée 9) : Air Bel - ASSE au stade de la Pomme (15h)

Source : asse