Présent au Festival Lumière à Lyon, Kad Merad n’a pas manqué de glisser un clin d’œil appuyé à l’ASSE. Une nouvelle preuve de son attachement au club ligérien.

Ce samedi 12 octobre, le gratin du cinéma était réuni pour la grande soirée d’ouverture du Festival Lumière à Lyon. Sur le tapis rouge : Sean Penn, Sabine Azéma, Franck Dubosc… et un certain Kad Merad. Le comédien, incontournable du paysage cinématographique français, présentait ce dimanche le chef-d’œuvre Apocalypse Now. Mais c’est une toute autre déclaration qui a retenu l'attention.

« Je suis un Vert… mais il ne faut pas le dire ici »

Interrogé en marge de l’événement, Kad Merad n’a pas caché son affection pour la région, et surtout pour sa ville de cœur. « Ce que j’aime bien de Lyon, c’est que ce n’est pas très loin de Saint-Étienne. J’ai grandi dans la région. Je suis un Vert… mais il ne faut pas le dire ici », a-t-il lâché, sourire en coin, dans une petite pique bien sentie aux Lyonnais présents.

Un clin d’œil tout sauf anodin dans un contexte de rivalité historique. Et surtout une nouvelle déclaration à l’ASSE pour celui qui n’a jamais caché son attachement aux Verts.

Ce n’est pas la première fois que Kad Merad revendique ses racines stéphanoises. En septembre 2023, invité sur France 2 dans Télématin, il déclarait : « Je suis fan de Saint-Étienne. Mon père avait le cœur vert » avant d’improviser, en direct, une version de l’hymne Allez les Verts. Un moment savoureux pour tous les amoureux du club.

L’acteur, né à Sidi Bel Abbès mais ayant grandi à Balbigny, dans la Loire, avait aussi été parrain des Grandes soirées théâtre de Saint-Étienne en 2021. Il confiait alors au Progrès : « L’ASSE ne peut pas marcher sans ses supporters. Sans eux, les Verts ne sont pas les mêmes. Les joueurs ont besoin de cette ferveur qu’il n’y a nulle part ailleurs, ou peut-être un peu à Lens. »

Source : Le Progrès