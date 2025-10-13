Présent au Festival Lumière à Lyon, Kad Merad n’a pas manqué de glisser un clin d’œil appuyé à l’ASSE. Une nouvelle preuve de son attachement au club ligérien.
Ce samedi 12 octobre, le gratin du cinéma était réuni pour la grande soirée d’ouverture du Festival Lumière à Lyon. Sur le tapis rouge : Sean Penn, Sabine Azéma, Franck Dubosc… et un certain Kad Merad. Le comédien, incontournable du paysage cinématographique français, présentait ce dimanche le chef-d’œuvre Apocalypse Now. Mais c’est une toute autre déclaration qui a retenu l'attention.
« Je suis un Vert… mais il ne faut pas le dire ici »
Interrogé en marge de l’événement, Kad Merad n’a pas caché son affection pour la région, et surtout pour sa ville de cœur. « Ce que j’aime bien de Lyon, c’est que ce n’est pas très loin de Saint-Étienne. J’ai grandi dans la région. Je suis un Vert… mais il ne faut pas le dire ici », a-t-il lâché, sourire en coin, dans une petite pique bien sentie aux Lyonnais présents.
Un clin d’œil tout sauf anodin dans un contexte de rivalité historique. Et surtout une nouvelle déclaration à l’ASSE pour celui qui n’a jamais caché son attachement aux Verts.
Kad Merad aime l'ASSE
Ce n’est pas la première fois que Kad Merad revendique ses racines stéphanoises. En septembre 2023, invité sur France 2 dans Télématin, il déclarait : « Je suis fan de Saint-Étienne. Mon père avait le cœur vert » avant d’improviser, en direct, une version de l’hymne Allez les Verts. Un moment savoureux pour tous les amoureux du club.
L’acteur, né à Sidi Bel Abbès mais ayant grandi à Balbigny, dans la Loire, avait aussi été parrain des Grandes soirées théâtre de Saint-Étienne en 2021. Il confiait alors au Progrès : « L’ASSE ne peut pas marcher sans ses supporters. Sans eux, les Verts ne sont pas les mêmes. Les joueurs ont besoin de cette ferveur qu’il n’y a nulle part ailleurs, ou peut-être un peu à Lens. »
