Le marché des transferts est ouvert depuis maintenant plusieurs semaines. Trois joueurs formés à l’ASSE, dont deux non retenus à l’issue de la saison qui vient de s’écouler, s’offrent de jolis nouveaux challenges.

Un ancien de l’ASSE en N1

Lucas Calodat, parti de l’ASSE il y a un an et né en 2002, va s’offrir une saison complète en N1. Formé en compagnie de Saidou Sow, Lucas Gourna ou encore Abdoulaye Bakayoko, il commence à faire son trou. En effet, il peut espérer une vraie carrière dans le monde professionnel. Après un rebond pendant plusieurs mois avec la réserve de l’ESTAC, il a pu signer du côté de GOAL (N1). Calodat a réalisé une bonne seconde partie de saison (2 buts et 2 passes décisives en 15 matchs). En 2024-2025, il évoluera sous les couleurs du Mans FC, toujours en N1. L’objectif du club est de s’offrir une montée en Ligue 2 ! Un joli projet, donc.

#Mercato Deux nouveaux gauchers ! 𝐓𝐢𝐞́𝐜𝐨𝐫𝐨 𝐊𝐞𝐢𝐭𝐚

👉 Piston

🎂 30 ans 𝐋𝐮𝐜𝐚𝐬 𝐂𝐚𝐥𝐨𝐝𝐚𝐭

👉 Excentré polyvalent

— LE MANS FC (@LEMANSFC) July 18, 2024

Ngongolo direction Valenciennes

Libéré en fin de saison, l’exemplaire Halifa Ngongolo quitte le club après avoir porté le maillot pendant 5 années. Une nouvelle page pour celui qui se dit ravi « de la formation et des valeurs que lui ont donné l’ASSE ».

Halifa Ngongolo jouera la saison prochaine pour Valenciennes. Après avoir évolué pendant deux saisons avec le groupe réserve de Razik Nedder, l’infatigable milieu de terrain s’offre un nouveau challenge dans le Nord. Fraîchement relégué en N1, l’ancien club de Mathieu Debuchy et Jérémie Janot comptera donc un nouveau stéphanois dans ses rangs ! Bonne chance à lui dans cette nouvelle aventure.

Perard trouve lui aussi un projet

L’attaquant né en 2006, Maxime Perard, a joué cette saison avec les U19 Nationaux. Néanmoins, le joueur arrivé en provenance de Roanne n’a pas réussi à décrocher une prolongation à l’issue de son contrat aspirant. Libre, il prend la direction de la Corse. Il s’est engagé avec l’Associu Spurtivu Ghisonaccia Prunelli, club promu en U19N et présent dans la poule des jeunes Verts. Perard retrouvera donc l’Etrat dans la saison.

En plus de Ngongolo et Perard, voici les joueurs non conservés qui ont déjà retrouvé un club : Mukanya (Sochaux), Njoya (Guingamp), Guechi (Espaly) et Gallo (Reims).