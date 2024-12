L'ASSE se déplaçait en terres toulousaines ce vendredi soir pour le compte de la 15e journée de ligue 1. Pour cet avant-dernier déplacement de la phase aller, les hommes de l'ex coach Dall'Oglio devaient s'imposer pour quitter sa place de barragiste. À l'issue de la rencontre, l'After foot de RMC s'est penché sur une analyse du match où les Verts se sont inclinés 2-1. Retranscription de leurs propos.

"Saint-Etienne est la seule équipe de ligue 2 et qui n'a pas progressé et pas pris le rythme de la ligue 1"

Lionel Charbonnier : "Saint-Etienne n'a pas démérité et a joué avec des valeurs mais ce n'est pas suffisant. Il leur faudra au moins 4 recrues au mercato, quatre recrues expérimentées. Tous ces joueurs ont possiblement le niveau ligue 1 mais ils doivent être encadrés. Cela les fera monter d'un cran car ce n'est pas si mal. Pour moi, il faut au minimum 2 défenseurs, 2 milieux et un attaquant pour épauler Stassin. Dans les recrues, il faut des mecs expérimentés. Les recrues Data tu les mets dans différents clubs de ligue 1, ils s'en sortent, mais tous ensemble à Saint-Etienne, sans cadre et des guides sur le terrain pour gérer les temps faibles, temps forts. Au milieu, il faut un aboyeur et un destructeur. Stassin, pour moi, c'est un bon joueur, mais il faut quelqu'un pour l'épauler !

Tu peux mettre n'importe quel coach avec cet effectif, ça ne changera rien. En plus, ils ont énormément de blessés. Saint-Etienne est la seule équipe de ligue 2 et qui n'a pas progressé et pas pris le rythme de la ligue 1"

"Dall'Oglio correspond-il a la façon de travailler d'un coach moderne ?" (Kevin Diaz après TFC-ASSE)

Kevin Diaz : "Les stéphanois ont fait un match correct. Oui ce n'est pas du football champagne, on sait que c'est une équipe en difficulté qui a beaucoup d'absents et qui est très amoindrie. Ils font ce qu'ils peuvent, mais ils ont failli prendre le point du match nul. Je comprends l'inquiétude des stéphanois. Le club revient de loin, la remontée est quasi miraculeuse. La première année d'un nouveau projet est toujours particulière. Un entraîneur qui n'a pas été choisi par les propriétaires. Est-ce qu'il correspond à la façon de travailler d'un club moderne ? Comme le fait Carlos Novell Martines à Toulouse ? Les supporters peuvent être inquiets, mais cela fait partie du processus de reconstruction."