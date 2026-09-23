Julien Le Cardinal voit en Kevin Pedro un possible « top joueur » s’il poursuit sa progression. Appelé avec la sélection congolaise pendant la trêve internationale, le jeune défenseur de l’ASSE possède déjà des qualités très affirmées dans les duels et la progression du ballon. Ses données montrent également tout le travail qu’il lui reste à accomplir.

Kevin Pedro continue de franchir les étapes. Installé dans la rotation de l’ASSE et désormais appelé avec la sélection congolaise, le défenseur de 20 ans impressionne également ses partenaires au quotidien.

Julien Le Cardinal ne cache pas son enthousiasme lorsqu’il évoque son jeune coéquipier à l'ASSE : « Pour le côtoyer tous les jours, il progresse de jour en jour. C’est un jeune discret qui travaille et on voit que le travail paie. »

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Le défenseur stéphanois va même plus loin : « Pour moi, s’il continue dans cette lancée, ça va être un top joueur. C’est quelqu’un d’humble, qui a les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Je ne me fais pas de souci pour lui, il a encore une très grande marge de progression. »

Kevin Pedro (ASSE) déjà très présent dans les duels

Les valeurs du rapport DataScout correspondent à des centiles calculés par rapport aux autres latéraux de Ligue 2, sur une base de 90 minutes. Un centile de 85 signifie que le joueur fait mieux que 85 % des latéraux comparés dans l’indicateur concerné.

Après sept rencontres de championnat, Pedro se situe au centile 100 pour les duels défensifs disputés. Il appartient ainsi au sommet de l’échantillon étudié par son volume d’interventions directes. Cette activité ne se fait pas au détriment de son efficacité : son pourcentage de duels défensifs remportés le place au 84e centile.

Le jeune Stéphanois présente donc déjà deux caractéristiques importantes pour un défenseur : la volonté d’aller au contact et la capacité à sortir régulièrement vainqueur de ces confrontations. DataScout identifie également les duels aériens parmi ses principaux points forts.

Une capacité rare à progresser par la course

Pedro ne se limite pas au travail défensif. Son volume de courses progressives atteint le 91e centile. Peu de latéraux de Ligue 2 font aussi souvent avancer leur équipe en portant directement le ballon.

Il tente également davantage de dribbles que la moyenne, avec un positionnement au 68e centile, pour une réussite située au 57e. Son profil est donc celui d’un défenseur capable de casser une première ligne par la course plutôt que par la passe.

Ses données physiques accompagnent cette lecture. Pedro se situe au 77e centile pour le nombre de sprints et au 73e pour la distance parcourue en sprint. Sa vitesse maximale, au 60e centile, n’est pas exceptionnelle dans l’absolu. Mais sa capacité à répéter les courses rapides constitue en revanche un véritable levier.

Cette activité offensive comporte encore une part de déchet. S’il dispute beaucoup de duels offensifs, au 75e centile, son taux de réussite dans ces confrontations tombe au 25e. Pedro prend des initiatives, mais doit encore mieux sélectionner et maîtriser certaines situations.

ASSE : Kévin Pedro distingué dans un classement mondial

Une influence encore limitée dans le dernier tiers

La marge de progression évoquée par Julien Le Cardinal apparaît surtout dans l’utilisation du ballon. Pedro se situe au 29e centile pour les passes réussies et au 33e pour les passes progressives. Il fait donc davantage avancer l’ASSE par ses courses que par sa distribution.

Son influence diminue également à l’approche de la surface adverse. Son volume de passes vers la surface se situe au 13e centile et ses centres réussis au 18e. Il reste également sans passe décisive, avec une production d’expected assists positionnée au 20e centile.

Quelques indicateurs montrent toutefois qu’il peut participer à la préparation des actions. Pedro atteint le 85e centile pour les passes en profondeur et le 91e pour les deuxièmes et troisièmes passes précédant un but. Il peut contribuer à ouvrir une séquence sans encore peser régulièrement sur sa conclusion.

Kevin Pedro n’est donc pas encore un joueur "terminé". Mais ses qualités les plus difficiles à développer sont déjà visibles : l’engagement dans les duels, la capacité à répéter les courses et la faculté à faire progresser le ballon. Son prochain palier passera par une meilleure maîtrise technique et une influence plus importante dans le dernier tiers. À 20 ans, cette marge donne justement du crédit à l’enthousiasme de son coéquipier à l'ASSE.