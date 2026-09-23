Après sept journées de Ligue 2 et un match nul concédé sur la pelouse du FC Metz (2-2), la hiérarchie instaurée par Ian Cathro s'affirme encore un peu plus. Alors que la Ligue 2 s'apprête à observer trois semaines de trêve internationale avant la réception de Rodez le 10 octobre prochain, le technicien de l'ASSE continue de s'appuyer sur un noyau très restreint d'intouchables.

Sept rencontres officielles ont permis d'installer une véritable colonne vertébrale dans le Forez. Toujours en tête du championnat avec 16 points au compteur, les Verts abordent ce premier break de la saison avec des certitudes physiques et tactiques. Mais aussi un groupe d'intouchables qui ne quitte plus le terrain. On fait le point sur les temps de jeu des joueurs de l'ASSE.

Trois joueurs n'ont pas manqué une seule minute à l'ASSE !

Si la barre des 630 minutes jouées représentait le temps de jeu maximal possible après cette septième journée, seuls trois Stéphanois ont réussi le grand chelem sur le terrain : Gautier Larsonneur, Áron Csongvai et Sohaib Naïr. Le portier breton, le milieu de terrain hongrois et le défenseur central totalisent ainsi 630 minutes de jeu en Ligue 2.

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La seule petite infidélité dans ce groupe d'acier concerne Julien Le Cardinal, remplacé en toute fin de rencontre à Metz, mais qui affiche tout de même un total impressionnant de 626 minutes avec l'ASSE.

Derrière ce quatuor défensif, Kévin Pedro (597 min) et Maxime Bernauer (566 min) restent des titulaires indiscutables dans le système de Ian Cathro. Dans le secteur offensif, Augustine Boakye (553 min) s'impose comme le joueur offensif le plus utilisé, devançant d'une courte tête Irvin Cardona (521 min).

Le classement actualisé du temps de jeu après 7 journées :

Joueur Temps de jeu en Ligue 2 à l'ASSE Gautier Larsonneur 630 min Áron Csongvai 630 min Sohaib Naïr 630 min Julien Le Cardinal 626 min Kévin Pedro 597 min Maxime Bernauer 566 min Augustine Boakye 553 min Irvin Cardona 521 min Thierno Ballo 430 min Zuriko Davitashvili 392 min Tamar Svetlin 376 min Jakob Breum 338 min Ben Old 183 min Joshua Duffus 172 min João Ferreira 146 min Lucas Stassin 61 min Adam Baallal 30 min Mahmoud Jaber 25 min Nadir El Jamali 14 min Nathan Kasia 7 min Chico Lamba 4 min

Des rotations offensives et de nouvelles têtes dans la rotation de l'ASSE

Si le secteur défensif offre une stabilité presque inamovible, le compartiment offensif reste le terrain privilégié des ajustements de Ian Cathro. Thierno Ballo (430 min) et Zuriko Davitashvili (392 min) continuent de partager leur temps de jeu, tandis que Jakob Breum (338 min) poursuit sa montée en puissance après son retour de blessure. Le milieu danois de l'ASSE a d'ailleurs joué 80 minutes le week-end dernier.

La rencontre face à Metz a également permis d'ouvrir le banc à de nouveaux profils. Outre les apparitions de Ben Old (183 min) ou Joshua Duffus (172 min), le défenseur Chico Lamba a disputé ses 4 premières minutes sous le maillot vert cette saison, rejoignant le jeune Nathan Kasia (7 min) parmi les éléments utilisés de manière très ponctuelle.

Trois semaines pour recharger les batteries avant Rodez

Alors que plus de dix joueurs de l'ASSE s'apprêtent à rejoindre leur sélection nationale respective, le reste de l'effectif va bénéficier de cette coupure internationale de trois semaines pour souffler. La Ligue 2 ne reprendra ses droits pour l'ASSE que le samedi 10 octobre prochain avec la réception du Rodez AF à Geoffroy-Guichard. Une période charnière qui permettra peut-être à Ian Cathro de redéfinir ses options et de redistribuer les cartes avant la deuxième partie de l'automne.