L'ASSE a prêté plusieurs joueurs l'été dernier, et a refait de même cet hiver. Actuellement, six joueurs évoluent sous des couleurs différentes jusqu'à la fin de la saison : Beres Owusu (Quevilly-Rouen), Darling Bladi (Bourg-Péronnas), Mahmoud Bentayg (Zamalek, avec option d'achat), Karim Cissé (Annecy), Jirbil Othman (Francs Borains), Ayman Aiki (Bastia). Certains étaient sur le pont le week-end dernier.

Owusu, Bentayg et Othman ont eu du temps de jeu

Beres Owusu enchaîne avec QRM. Son coach avait évoqué son cas à notre micro il y a plusieurs semaines : "Il a pris un carton rouge contre Le Mans qui lui a valu une suspension contre Paris 13, mais mis à part un match où il a été remplaçant, il a toujours enchaîné en jouant 90 minutes. Ses performances sont très satisfaisantes, mais c'est un jeune joueur qui est en développement et qui doit encore s'enrichir." Vendredi dernier, il était de nouveau titulaire face au FBBP01 de Darling Bladi, lui aussi prêté par l'ASSE et qui était malade pour cette rencontre. Owusu a joué l'intégralité de la partie mais a malheureusement concédé un pénalty. Son équipe a donc concédé le nul (1-1) et pointe désormais à la 12ème place au classement de National 1.

Mahmoud Bentayg est entré en jeu le week-end dernier. Il a ainsi participé à la victoire du Zamalek SC face à Ismaily, sur le score de 2 à 0. Pour rappel, le club égyptien devrait lever l'option d'achat du latéral gauche d'ici la fin de la saison. Jirbil Othman a lui effectué sa deuxième apparition sous le maillot du Royal Francs Borains, samedi après-midi. Il est entré à environ dix minutes de la fin et a aidé les siens à s'imposer sur le score de 0-1, face au RFC Liège.

Enfin, Karim Cissé et Ayman Aiki, comme Darling Bladi, n'ont pas eu de temps de jeu. Le premier cité, prêté à Annecy, n'était pas dans le groupe convoqué par Laurent Guyot face à Laval. Aiki est lui resté sur le banc lors de la rencontre entre Rodez et Bastia (0-2).