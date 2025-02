Nice s’impose logiquement face à Lens et grimpe provisoirement sur le podium de Ligue 1. Dominateurs dès le début, les Aiglons ouvrent le score sur un penalty de Laborde. Réduits à dix après l’expulsion de Medina (57e), les Lensois subissent et concèdent un second but signé Clauss (64e). Nice contrôle la fin de match malgré quelques tentatives adverses. Koffi multiplie les arrêts pour éviter une déroute. Grâce à cette victoire maîtrisée, les hommes de Farioli confirment leur solidité défensive et leur efficacité offensive.