DAZN peine à séduire son public, c'est un fait. Depuis le début de saison, les tentatives d'attirer de nouveaux abonnés se succèdent avec peu de succès, il faut bien le dire. La nouvelle offre du diffuseur officiel de la Ligue 1 promet d'étonner, tout comme de soulever une polémique...

Depuis le début de la saison, DAZN, diffuseur principal de la Ligue 1, peine à convaincre les amateurs de football de s’abonner à ses services. Ses tarifs élevés ont suscité de nombreuses critiques, notamment auprès des jeunes supporters, une cible pourtant cruciale pour la plateforme. Face à ce défi, DAZN a multiplié les promotions : périodes d’essai à prix réduit, offres temporaires pour certaines affiches, ou encore abonnements à tarif préférentiel pour les étudiants. Malgré ces efforts, l’attrait reste limité, et la chaîne peine à rivaliser avec les offres passées de Canal+ ou Prime Video, qui proposaient un accès plus abordable et plus large à la Ligue 1.

DAZN : Une collaboration surprenante avec McDonald's

Dans une tentative supplémentaire de séduire les moins de 26 ans, DAZN s’associe désormais à McDonald's, partenaire namer de la Ligue 1. L'idée ? Offrir un abonnement jusqu'à la fin de la saison à toute personne achetant un menu spécifique dans l'un des restaurants de l'enseigne. Pour environ 15 euros, les jeunes supporters peuvent ainsi obtenir un "Pass Fin de Saison" d’une valeur de 35 euros, leur permettant de suivre les huit dernières journées de Ligue 1, la fin de la saison de Betclic Élite en basket, ainsi que le dénouement de la Ligue des champions féminine.

Fast-food et football : un mariage douteux ?

Si cette initiative peut sembler alléchante pour les fans de sport, elle soulève néanmoins des questions. Pourquoi associer l'accès à la Ligue 1 à l'achat d'un repas dans une enseigne de fast-food ? Outre le fait que la chaîne de restaurants américains est le sponsor officiel de la Ligue1, cette stratégie interroge sur l’image que DAZN souhaite véhiculer auprès des jeunes. Promouvoir la malbouffe pour capter un public sportif n'est-il pas un paradoxe ? Alors que le gouvernement, dans ses écoles, et de nombreux acteurs du football militent pour une alimentation plus saine et un mode de vie équilibré, cette opération commerciale semble aller à contre-courant de ces valeurs.

DAZN espère avec cette offre séduire une nouvelle vague d’abonnés et faire oublier ses débuts compliqués sur le marché français. Reste à voir si cette stratégie marketing sera suffisante pour convaincre les jeunes de s'abonner... entre deux frites.