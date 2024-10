Depuis le 3 juin dernier, Ivan Gazidis est devenu le président de l'ASSE. Reconnu pour ses compétences et son parcours admirable, le patron des Verts est un nom respecté dans le milieu. Il va prendre des missions auprès de la LFP. Explications.

À l'origine de la MLS, président d'Arsenal, président du Milan AC, le parcours d'Ivan Gazidis parle pour lui. Apprécié par ses paires, Ivan Gazidis connait le monde du football sur le bout des doigts. Une expertise qui attire. Notamment la Ligue de Football Professionnel.

LFP Média

La LFP a créé une entité nommée LFP Média en 2022. Celle-ci se définit sur son site comme le résultat d'une concertation : "Dans le cadre d’un partenariat stratégique avec la société d’investissement CVC, la LFP et l’ensemble des clubs professionnels ont officialisé une nouvelle impulsion pour le football français avec la création de la filiale commerciale LFP Media. LFP Media incarne la transformation du modèle du football professionnel français vers une logique de divertissement, au travers de l’investissement dans les marques Ligue 1 et Ligue 2, les infrastructures, la digitalisation, la qualité de l’expérience au bénéfice des fans, et de nouveaux outils technologiques. Le développement de clubs forts, performant dans les compétitions européennes et vraies locomotives du championnat, s’inscrira dans un cercle vertueux mêlant conservation des talents, performance et attractivité du spectacle."

Présidé par Vincent Labrune (Président de' la LFP), c'est Benjamin Morel qui orchestre le fonctionnement de cette structure en qualité de Directeur Général.

Ivan Gazidis en consultant

Selon les dernières informations de l'Equipe, Ivan Gazidis intègre le "Comité Stratégique Consultatif". Il sera accompagné de Joseph Oughourlian (Lens), Laurent Prud'homme (Lyon), Nasser Al-Khelaïfi (PSG), Pablo Longoria (OM) et Jean-Pierre Rivère (Nice). Le quotidien précise que ce Comité sera chargé « de présenter des propositions et suggestions en termes de stratégie et d'orientation commerciale ».