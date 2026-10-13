Alors qu’il espérait retrouver progressivement la compétition, Paul Eymard va devoir patienter encore un peu. Le jeune milieu de terrain de l’ASSE, déjà freiné par une blessure et une opération la saison dernière, a reçu un nouveau coup à proximité de la zone précédemment touchée. Ian Cathro s’est montré prudent concernant son retour. Selon nos informations, son indisponibilité pourrait se prolonger de deux à trois semaines supplémentaires.

L’ASSE va devoir continuer à se passer de Paul Eymard. Le jeune Stéphanois, qui retrouvait progressivement de bonnes sensations à l’entraînement, a connu un nouveau contretemps dans sa préparation.

Touché avec l’équipe réserve en fin de saison dernière, le milieu de terrain avait dû subir une opération du péroné. Une intervention qui avait retardé son retour et perturbé sa préparation estivale.

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Alors que sa situation semblait évoluer favorablement, un nouveau choc est venu contrarier sa progression.

ASSE : Ian Cathro explique la situation de Paul Eymard

Interrogé sur l’état de santé du jeune milieu de terrain jeudi dernier, Ian Cathro avait apporté des précisions sur cette nouvelle indisponibilité.

« Pour Paul (Eymard), malheureusement, il a subi un coup qui était situé tout près de la zone où il s’était déjà blessé. Ça a vraiment causé énormément de douleurs. C’est pour ça qu’on a dû prendre quelques précautions et prendre le temps avec lui. »

Une situation frustrante pour le joueur, qui espérait pouvoir retrouver rapidement une place dans le groupe professionnel.

L’entraîneur écossais se voulait néanmoins rassurant sur la gravité de ce contretemps.

« Il ne va pas être absent pendant très longtemps, mais pour le moment, la durée de son forfait n’est d’ailleurs pas encore définie. C’est quelque chose qu’on surveille avec beaucoup d’attention. »

Le staff médical stéphanois privilégie donc la prudence, notamment en raison de la proximité entre le nouveau choc et la zone de sa précédente blessure.

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Un retour encore repoussé de deux à trois semaines ?

Selon nos informations, Paul Eymard devrait encore être indisponible pendant deux à trois semaines, sous réserve de l’évolution de ses douleurs.

Ce délai reste une estimation et non une date de reprise officiellement arrêtée par l’ASSE.

Pour le jeune milieu de terrain, ce nouveau contretemps intervient à un moment particulièrement frustrant. Après plusieurs mois compliqués, il semblait enfin se rapprocher d’un retour à la compétition.

Mais le club ne souhaite prendre aucun risque avec un joueur dont le potentiel est particulièrement apprécié.

Ian Cathro l’a d’ailleurs clairement exprimé.

« C’est vraiment malheureux qu’il ait reçu ce coup à cet endroit précis. C’est un jeune joueur qui peut avoir une très belle carrière devant lui. On va essayer de ne pas brusquer les choses pour éviter de le faire reprendre trop tôt puis de devoir l’arrêter par la suite. »

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L’ASSE veut protéger son jeune talent

Au-delà de l’indisponibilité immédiate, l’enjeu concerne surtout la capacité de Paul Eymard à retrouver durablement les terrains.

Le milieu stéphanois a déjà perdu du temps à cause de sa précédente blessure. Une reprise précipitée pourrait compromettre les efforts réalisés ces derniers mois.

C’est précisément le scénario que souhaite éviter Ian Cathro.

« On espère qu’il sera bientôt de retour avec nous et qu’il soit un élément à part entière de ce groupe. »

Le discours de l’entraîneur témoigne de la confiance placée dans le jeune joueur, malgré les difficultés rencontrées.

Pour Eymard, l’objectif est désormais simple : se remettre complètement de ce nouveau choc, retrouver l’entraînement collectif et pouvoir enfin enchaîner.

L’ASSE espère récupérer son jeune milieu dans les prochaines semaines. Mais cette fois, aucune étape ne sera brûlée.