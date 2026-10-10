L’ASSE s’est imposée face à Rodez (2-0) ce samedi soir. Mais cette victoire laisse quelques inquiétudes dans les rangs stéphanois. Gautier Larsonneur a dû quitter ses partenaires après un choc avec Kevin Pedro. De son côté, Chico Lamba était absent du groupe. Ian Cathro a donné des nouvelles des deux joueurs en zone mixte. Et celles concernant le gardien des Verts appellent à la prudence.

Les Stéphanois ont assuré l’essentiel sur le terrain en dominant Rodez. Une victoire qui permet aux Verts de terminer la soirée sur une note positive. Pourtant, deux situations retiennent particulièrement l’attention après la rencontre.

La première concerne Gautier Larsonneur, contraint de quitter ses coéquipiers en cours de match. La seconde touche Chico Lamba, dont l’absence avait suscité des interrogations avant le coup d’envoi. Interrogé en zone mixte, Ian Cathro a apporté des précisions sur ces deux dossiers.

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ASSE : une inquiétude autour du genou de Larsonneur ?

C’est certainement la principale mauvaise nouvelle de la soirée. Alors que l’ASSE maîtrisait son sujet face à Rodez, Gautier Larsonneur a été victime d’un choc avec son partenaire Kevin Pedro.

Le gardien stéphanois n’a pas pu poursuivre la rencontre. Une sortie qui suscite forcément des interrogations sur la gravité de sa blessure.

Après le match, Ian Cathro n’a pas été en mesure de donner un diagnostic précis.

« Pour Gautier Larsonneur, on a encore assez peu de recul à son sujet. C’est sans doute au niveau de l’articulation mais il faudra en avoir le cœur net prochainement. »

Des propos qui ne sont pas particulièrement rassurants. Si la nature exacte de la blessure reste inconnue, la mention d’un problème articulaire invite à la vigilance.

Une atteinte au genou pourrait notamment nécessiter des examens complémentaires pour déterminer la gravité de la blessure. Selon les structures touchées, les délais de récupération peuvent être très variables.

À ce stade, rien ne permet toutefois d’affirmer que Larsonneur souffre d’une blessure sérieuse. Le staff stéphanois attend d’en savoir davantage avant de se prononcer.

Reste que la situation du portier des Verts sera particulièrement surveillée dans les prochains jours.

Pourquoi Chico Lamba était absent contre Rodez ?

L’autre interrogation de la soirée concernait Chico Lamba. Absent du groupe de l’ASSE retenu pour affronter Rodez, le défenseur stéphanois n’était pourtant pas initialement considéré comme forfait.

Ian Cathro a expliqué les circonstances de cette absence.

« Il a ressenti une gêne musculaire jeudi. On pensait que ça pourrait le faire pour cette rencontre. Mais vendredi sur la dernière séance, on a réalisé que ça ne serait pas le cas. »

Une décision prise après avoir évalué l’état physique du joueur lors du dernier entraînement. Le staff avait donc envisagé sa présence avant de finalement renoncer.

Cette précaution s’explique notamment par la situation particulière de Chico Lamba, dont le temps de jeu récent impose une gestion attentive.

« Il faut garder en tête qu’il a fait un nombre important de minutes contre Sion. C’était la première fois depuis longtemps, peut-être 9 mois. »

Une donnée importante pour comprendre le choix du staff. Après une longue période sans enchaîner autant de minutes, le défenseur doit retrouver progressivement du rythme.

L’objectif est d’éviter de précipiter son retour et de prendre le risque d’aggraver une gêne musculaire.

Une décision forte pour protéger Chico Lamba

Ian Cathro a d’ailleurs reconnu que le staff aurait pu prendre une autre décision avec un joueur dans une situation différente.

« Avec un autre joueur, on aurait tenté de le mettre sur le banc. Mais là on a préféré la prudence. »

Cette précision confirme que l’absence de Chico Lamba relève avant tout d’une volonté de ne prendre aucun risque avec son état physique.

Le défenseur a récemment retrouvé un volume de jeu important face à Sion. Dans ces conditions, le staff stéphanois ne souhaite visiblement pas brûler les étapes.

Reste désormais à savoir si cette gêne musculaire nécessitera quelques jours de repos supplémentaires ou si Lamba pourra rapidement réintégrer le groupe.