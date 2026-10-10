L’ASSE s’est imposée face à Rodez (2-0) ce samedi soir. Une victoire importante pour les Verts, malgré l’absence surprise de Zuriko Davitashvili. L’international géorgien ne figurait pas dans le groupe d’Ian Cathro.

L’AS Saint-Étienne a assuré l’essentiel ce samedi soir en dominant Rodez (2-0). Les Stéphanois ont décroché une victoire sans pouvoir compter sur l’ensemble de leurs forces offensives. Au moment de découvrir la composition du groupe, un nom manquait notamment à l’appel : celui de Zuriko Davitashvili. Une absence inattendue qui pouvait susciter quelques interrogations chez les supporters stéphanois.

ASSE : Davitashvili absent face à Rodez

Le staff stéphanois a dû composer sans Zuriko Davitashvili pour cette rencontre face à Rodez. L’absence de l’international géorgien constituait l’une des surprises de la soirée.

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Le joueur offensif n’était pas disponible pour participer à cette rencontre. Une situation qui pouvait laisser craindre un éventuel pépin physique. D’autant que les Stéphanois ont besoin de pouvoir compter sur leurs éléments offensifs pour enchaîner les bons résultats.

L’explication est finalement assez simple. Et elle devrait rassurer les supporters de l’ASSE.

Présent face au Red Star

Zuriko Davitashvili était tout simplement malade ce samedi soir. Son absence face à Rodez ne serait donc pas liée à une blessure musculaire ou à un problème physique nécessitant une période de convalescence. Ian Cathro a précisé qu’il était : « malade cette nuit. Il était fiévreux. C’est donc un joueur qu’on a laissé au repos. »

Une précision importante pour le staff stéphanois. Contrairement à une blessure dont la durée d’indisponibilité peut être difficile à anticiper, cet épisode de maladie ne devrait pas éloigner durablement le Géorgien des terrains.

L’ASSE devrait ainsi pouvoir rapidement retrouver son joueur offensif. Il faudra naturellement attendre de voir comment évolue son état de santé dans les prochains jours. Mais à ce stade, rien ne laisse penser que son absence doive se prolonger.

Pour Ian Cathro, c’est une perspective encourageante. L’entraîneur stéphanois pourra espérer récupérer une solution supplémentaire dans son secteur offensif pour préparer la prochaine échéance.

Car après cette victoire contre Rodez, les Verts doivent désormais se tourner vers leur prochain adversaire : le Red Star.