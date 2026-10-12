Lundi soir, Dijon recevait Metz pour clôturer la 8e journée de Ligue 2. Un match à suivre de près côté stéphanois puisque les Grenats sont le dernier adversaire à avoir pris des points aux Verts. Une victoire en Bourgogne pouvait les rapprocher du haut du classement.

La 8e journée de Ligue 2 se terminait au stade Gaston-Gérard, lundi à 20h45. Pour les supporters stéphanois, ce Dijon-Metz avait une saveur particulière. Avant la trêve, les Messins avaient arraché le nul face à l’ASSE (2-2), en revenant de 0-2 dans les dix dernières minutes.

Avant cette affiche, l’ASSE avait déjà joué contre Rodez samedi. Le résultat de Metz permettait donc de mesurer l’écart avec un poursuivant direct.

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Metz en embuscade, Dijon au milieu du peloton

Au coup d’envoi, Metz occupait la 9e place avec 10 points, à neuf longueurs de l’ASSE, qui en comptait 16 avant cette journée. Les Grenats ont un profil bien particulier, seulement une défaite en sept journées, mais quatre nuls, qui les ont empêchés de suivre le rythme de la tête.

Dijon, 10e avec 9 points, arrivait avec un bilan parfaitement équilibré. Deux victoires, trois nuls, deux défaites, et autant de buts marqués que concédés (10-10).

L’enjeu était donc clair pour les deux équipes. Pour Metz, une victoire permettait de recoller au groupe de tête, derrière l’ASSE, le Red Star et Reims. Pour Dijon, un succès face à un candidat à la montée pouvait lancer sa saison.

Metz coule à Dijon

Parti tambour battant, Dijon avait décidé de faire le spectacle à domicile. La rencontre démarrait sur un rythme plaisant, et l’entame catastrophique des Messins était vite sanctionnée. Vargas Rios ouvrait le score d’une frappe limpide des 25 mètres, en pleine lucarne de Fischer (19′). Cinq minutes plus tard, Lago bousculait la défense mosellane et concluait à ras de terre.

À la 32e minute, l’expérimenté Tavares se présentait face à Fischer et le lobait avec malice. Metz tombait à 3-0 dès la demi-heure de jeu. L’inévitable Fall permettait toutefois aux Grenats de rester en vie avant la pause (44′), d’un but de la tête à bout portant. 3-1 à la mi-temps.

En deuxième période, le match se hachait. Dijon gérait son avantage et attendait Metz, qui devait revenir dans la rencontre. Les Dijonnais attaquaient les espaces laissés par une défense messine de plus en plus ouverte. Les erreurs défensives continuaient pourtant. Sur un coup franc dans la boîte, le portier messin se manquait complètement. Le ballon retombait sur Bernard, qui signait le 4-1 (68′). Pape Fall doublait la mise à deux minutes de la fin, toujours grâce à sa présence physique dans la surface (4-2). Un but insuffisant pour espérer mieux côté messin.

Metz glisse donc à la 10e place et voit le podium s’éloigner. Dijon, lui, s’installe dans la première partie de tableau et prend de l’avance sur son objectif initial.

Classement de la Ligue 2 – J8