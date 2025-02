L'ASSE affrontait le SCO d'Angers hier (3-3). Un match à rebondissements qui malheureusement a connu une fin terrible pour les stéphanois. Voici les réactions de Mickaël Nadé tiré de la zone mixte par EVECT et Pierrick Capelle.

Mickaël Nadé (défenseur de l'ASSE) : "C'est vrai qu'on commence très mal le match, on a répondu derrière, c’est le plus important. On savait qu’il y avait quelque chose à faire, nous sommes chez nous, il fallait pousser mais c’est dommage d’entrée de jeu de perdre 2-0 si rapidement. Comme j'ai dit on a bien su réagir, on aurait pu gagner et à la fin on concède un penalty, on va essayer de faire au mieux le prochain match. On a senti le soutien du Chaudron, ils nous avaient dit qu’ils n’allaient pas nous lâcher et ce sont eux aussi qui ont poussé à faire ce résultat. On ne va pas pointer le doigt sur les arbitres, c'est nous qui faisons des erreurs individuelles.

Oui les penaltys sont durs, comme ma main à Marseille la semaine dernière je trouve. Sur le premier ce soir, je pense qu’il y a penalty, sur le second je ne vois pas assez bien. Nous sommes une équipe, on va y arriver tous ensemble, Irvin (Cardona) sera un élément moteur pour nous. Il apporte son dynamisme à l’équipe, on est content de lui, c’est une recrue importante pour nous." On avait la tête sous l’eau et on sait que le public peut nous pousser pour aller de l’avant. Vu la physionomie du match, je pense qu’on a laissé deux points, il y avait vraiment quelque chose à faire, on prend un penalty à la fin. C'est dommage, c'est un point de pris, on va pas craché dessus !"

Pierrick Capelle, milieu de terrain d’Angers Sco (des propos rapportés par Ouest-France) : "C’est un nul qui fait beaucoup de bien. On avait dit que si on n’arrivait pas à gagner, il ne fallait surtout pas perdre, pour les laisser à distance. Donc on est très très satisfait du résultat final. Ce match raconte qu’on a de bonnes valeurs, qu’on ne lâche rien. On a été dans le dur sur la deuxième mi-temps, mais on a su aller le chercher. Au début de la deuxième période, si Jim marque, ce n’est pas pareil. Il faut se servir de chaque mi-temps. Là, la deuxième va être riche d’enseignements."