L'ASSE concédait le point du nul dans les derniers instants de la réception d'Angers (3-3), ce samedi. Pris à défaut dans les derniers instants de la rencontre, Eirik Horneland et ses joueurs dévoilaient leur frustration en zone mixte. Le défenseur Léo Pétrot s'est exprimé après la rencontre.

La mauvaise opération pour l'ASSE

Frustration et décisions contestables à Geoffroy-Guichard ce samedi soir. L'ASSE a dû se contenter d’un match nul face à Angers, malgré une belle remontée. Rattrapés par un penalty en toute fin de rencontre, les joueurs d’Eirik Horneland enchaînent un nouveau match sans victoire, leur dernier succès remontant au 4 janvier.

Alors que la lutte pour le maintien s’annonce de plus en plus ardue, ce point pris ne facilite pas la tâche des Verts. L’ASSE devra rapidement réagir avec la réception de Nice le week-end prochain, avant d’enchaîner contre Le Havre et Montpellier.

"On se voyait déjà repartir avec les trois points"

Léo Pétrot, défenseur de l'ASSE, en zone mixte après la rencontre : "On est très frustrés. Se faire égaliser dans les dernières minutes, après tous les efforts fournis pour revenir au score, c’est vraiment rageant. On était menés 2-0 après seulement 15 minutes de jeu, ce qui n’était pas simple mentalement. Mais on a su réagir, réaliser une grosse deuxième mi-temps et renverser la situation.

Cette fin de match est d’autant plus frustrante qu’on se voyait déjà repartir avec les trois points. On s’est procuré de nombreuses occasions en seconde période. Peut-être étions-nous partagés entre l’envie de marquer un quatrième but pour tuer le match et celle de sécuriser notre avance. Plus le temps passait, plus on reculait pour préserver le score. Mais avec la fatigue accumulée, on aurait dû faire preuve de plus de lucidité pour tenir jusqu’au bout."