Une nouvelle fois humiliée par l’OM (5-1) après le match aller (0-2) et la Coupe de France (0-4), l’ASSE ne trouve pas de solutions pour masquer les lacunes d’un effectif que le mercato hivernal a tout sauf rendu meilleur. Voici les trois enseignements de la défaite à Marseille.

Cela devient une très mauvaise habitude. En déplacement sur la pelouse de l’Olympique de Marseille, l’ASSE a subi une nouvelle humiliation en s’inclinant largement (5-1) au Stade Vélodrome. Après Brest (4-0), Nice (8-0) et Rennes (5-0), ça commence à faire beaucoup pour les Verts et leurs supporters, sui se traînent un peu plus chaque week-ends l’image de risée de la Ligue 1. Barragiste avant les matches du Havre et de Montpellier ce dimanche, l’ASSE a encaissé 50 buts en 22 matches, rien que ça.

Un bricolage qui passe mal pour l’ASSE

Et la prestation offerte au Stade Vélodrome ne laisse guère place à l’optimiste. Comme à Geoffroy-Guichard en Ligue 1 (0-2) et en Coupe de France (0-4), l’ASSE a subi la loi d’un OM qui ne joue définitivement pas dans la même cour. Et le plus problématique pour les Verts, c’est que matches après matches, aucun enseignement ne semble être pris. Pire, les Verts coulent un peu plus semaines après semaines.

Et le coupable, à savoir Kilmer Sports Ventures, semble être tout trouvé. Alors que le mercato hivernal était attendu par tout le peuple Vert pour améliorer un effectif loin d’être au niveau de la Ligue 1, l’ASSE semble plutôt s’être affaiblie. Pire, sur le terrain de Marseille, Eirik Horneland a même été obligé de bricoler une défense qui était déjà en difficulté en Ligue 2. Dennis Appiah blessé et Yvann Maçon en phase de reprise, c’est Léo Pétrot, latéral gauche, qui a dû défendre le couloir droit stéphanois. Résultat d’un mercato hivernal où le latéral droit attendu pendant un mois n’est jamais arrivé.

Horneland fait moins bien que Dall’Oglio

Conséquence d’un bricolage qui se répète dans le temps ? Le bilan d’Eirik Horneland depuis son arrivée sur le banc de l’ASSE est moins bon que celui d’Olivier Dall’Oglio, licencié faute de résultats fin décembre. En effet, si la victoire face à un Reims plus que faible (3-1) suivie de la bonne prestation au Parc des Princes (défaite 2-1) ont amené beaucoup d’optimisme dans les rangs stéphanois, ces deux matches semblent plutôt avoir desservis l’ASSE.

Car au bout du compte, sept matches après l’arrivée de l’entraîneur norvégien, le bilan des Verts est catastrophique (une victoire, deux nuls, quatre défaites). Pour preuve, depuis sa prise de poste, Eirik Horneland, avec 0,71 point par match, fait tout simplement moins bien qu’Olivier Dall’Oglio (0,87). Si les Verts marquent plus sous Horneland (1,14 but par match contre 0,8 sous ODO), ils encaissent toujours autant de buts (2,29 contre 2,27 sous ODO). Et le plus inquiétant est peut-être le bilan à domicile depuis l’arrivée du Norvégien. Avec 1,71 point par match sous ODO, les Verts avaient fait de Geoffroy-Guichard un stade où il était difficile de venir gagner. Sous Horneland, le bilan est bien moins flatteur, avec 1,33 point glané par match… Plus que jamais, il y a urgence pour l’ASSE.

Réagir ou mourir pour l’ASSE

Urgence car la menace d’un retour immédiat à l’envoyeur, c’est à dire en Ligue 2, se fait de plus en plus précise. Barragiste avec 18 points, les Verts se traînent, à force de subir humiliations sur humiliations, une différence de buts cataclysmique de -30. Pas de quoi être très optimiste alors que l’ASSE va jouer une partie de sa survie lors de ses quatre prochaines rencontres, avec deux réceptions consécutives avant deux déplacements qui vaudront de l’or.

En effet, pour leur prochain match, samedi 22 février à 19 heures, les Verts s’apprêtent à recevoir un Angers SCO qui s’était imposé 4-2 au match aller dans un match que l’ASSE avait perdu toute seule ou presque. Une rencontre face à un promu où la victoire semble obligatoire pour continuer à espérer un maintien en Ligue 1. Une semaine plus tard (1er mars, 17 h), ce sera au tour de Nice de se déplacer dans le Chaudron. Là encore, d’autant plus après l’humiliation historique subie au match aller (8-0), un résultat positif sera attendu par l’ensemble du public stéphanois.

Deux réceptions cruciales

Deux réceptions qui devront absolument être bien négociées avant deux déplacements plus importants que jamais. Car après Angers et Nice, c’est au Stade Océane du Havre (9 mars, 17 h 15), un concurrent direct au maintien, que les Verts se déplaceront. Un match crucial que l’ASSE devra bien mieux négocier qu’à l’aller, où pour le retour de Geoffroy-Guichard en Ligue 1 (sans les kops), les Normands s’étaient imposés 0-2. Un quatuor de matches cruciaux qui se terminera par un déplacement à l’odeur du sang sur le terrain de Montpellier, juste avant la trêve internationale (16 mars, 17 h 15).

Les supporters de l’ASSE en sont plus que conscients, le futur des Verts se jouera probablement lors de ces quatre matches la prochaine coupure internationale. Deux réceptions puis deux déplacements chez deux concurrents directs à impérativement bien négocier pour les Stéphanois s’ils veulent se maintenir dans l’élite du football français. Réagir ou mourir. Plus que jamais.