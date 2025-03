Dans quelques semaines, on saura si ce point du match nul obtenu en terres havraises aura été un bon ou un très bon résultat pour l’AS Saint-Étienne. Toujours relégables, les Verts restent au contact de leurs concurrents directs dans la lutte pour le maintien. En effet, tous ont contre-performé à l'occasion de cette 25ème journée de Ligue 1 ! Retour sur les résultats du week-end !

La journée a débuté vendredi avec un duel entre Toulouse et Monaco. En quête d’une qualification en Ligue des champions, les Monégasques n’ont pu faire mieux qu’un match nul (1-1) face à un TFC accrocheur.

Le lendemain, le Paris Saint-Germain a confirmé sa grande forme en étrillant Rennes, pourtant en pleine confiance ces dernières semaines. Un revers sévère pour les Bretons, balayés par une équipe parisienne en mode rouleau compresseur (1-4).

L’OM puni dans les arrêts de jeu

Dans un match crucial pour la course à l’Europe, l’Olympique de Marseille a chuté face à Lens. Les Phocéens, en quête d’un retour impossible dans la course au titre, ont été punis dans les arrêts de jeu par un but assassin des Sang et Or (1-0). Une défaite qui éloigne encore un peu plus l’OM du PSG.

Les Stéphanois ont suivi avec attention le déplacement de Montpellier à Lille. Les Dogues ont assuré l’essentiel en battant la lanterne rouge (1-0), laissant Montpellier dans une position inconfortable. Un avertissement pour l’ASSE, qui se rendra à la Mosson pour un match décisif en fin de semaine.

Nantes coule, Auxerre fait le bon coup

Brest a poursuivi sa belle dynamique en dominant Angers (2-0). Malgré leur avance de sept points sur Saint-Étienne, les Angevins restent sous pression. De son côté, Nantes, en pleine crise, s’est incliné à domicile face à Strasbourg (0-1), qui rêve d’Europe. Avec seulement 24 points, les Canaris sont désormais à trois unités du barragiste et à quatre du premier relégable, Saint-Étienne.

Auxerre a profité de cette journée pour s’imposer à Reims (2-0) et assurer quasiment son maintien. Une mauvaise opération pour les Rémois, désormais en danger avec 22 points, un de plus que Le Havre et deux de plus que l’ASSE.

En clôture de cette 25ᵉ journée, Lyon a frappé fort en s’imposant à Nice (2-0), relançant ainsi ses espoirs européens.

Pour les Verts, ce nul au Havre pourrait s’avérer précieux dans la course au maintien. Reste à transformer l’essai lors du prochain match à Montpellier, un duel qui pourrait être décisif.

Tous les résultats de la 25ème journée de Ligue 1

Vendredi 7 mars : Toulouse 1-1 Monaco

Samedi 8 mars : Rennes 1-4 Paris SG Lille 1-0 Montpellier Marseille 0-1 Lens

Dimanche 9 mars : Brest 2-0 Angers Nantes 0-1 Strasbourg Reims 0-2 Auxerre Le Havre 1-1 Saint-Étienne Nice 0-2 Lyon



Le classement de Ligue 1