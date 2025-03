L’ASSE a ramené un point de son déplacement au Havre (1-1) ce dimanche, mais ce résultat a laissé un goût amer dans les rangs stéphanois. Alors que les Verts menaient au score, un penalty concédé en seconde période a permis aux Normands d’égaliser. Au coup de sifflet final, Mickaël Nadé et Aïmen Moueffek se sont exprimés en zone mixte. Si l’un comme l’autre se disent déçus de n’avoir pu conserver l’avantage, ils veulent retenir le positif et se projeter sur le prochain match crucial face à Montpellier.

Nadé (ASSE) : "On n’a pas su finir nos actions"

Titulaire en défense centrale, Mickaël Nadé a livré une prestation solide mais n’a pas caché sa déception après la rencontre. « On est un peu déçu parce qu’on avait à cœur de gagner mais on n’a pas perdu. On n’a pas su finir nos actions mais dans l’ensemble, je suis content de mes partenaires », a-t-il confié aux médias.

Le défenseur est revenu sur l’action du penalty concédé par les Verts, pointant du doigt une série d’erreurs évitables : « Déjà, on ne doit pas prendre la touche. Benjamin se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment, il a un mauvais réflexe. » Une analyse lucide d’une situation qui coûte cher à l’ASSE, qui aurait bien eu besoin de ces trois points pour sortir de la zone rouge.

Malgré tout, Nadé veut croire au maintien et reste optimiste pour la suite : « On reste dans la course, on va tout donner, on fera les comptes à la fin. Il faut qu’on travaille devant le but. »

Moueffek : "Un point, c’est mieux que zéro"

Dans l’entrejeu, Aïmen Moueffek a de son côté réalisé un match sérieux, multipliant les récupérations et les projections vers l’avant. Le milieu stéphanois a regretté le manque de réalisme de son équipe mais veut aussi voir le verre à moitié plein : « On aurait préféré prendre les trois points mais un point, c’est mieux que zéro. »

Conscient de l’enjeu du prochain match face à Montpellier, Moueffek a insisté sur l’importance de prendre rapidement des points face aux concurrents directs pour le maintien : « Il faudra impérativement aller chercher la victoire à Montpellier et on va se préparer pour ça. » Un discours qui témoigne de l’état d’esprit combatif des Verts, bien décidés à se battre jusqu’au bout pour éviter la relégation.

L’international espoir a également analysé les moments-clés de la rencontre, notamment le but refusé à l’ASSE en raison d’un hors-jeu : « Si on marque le 2e, ça assomme l’adversaire mais il y a hors-jeu. Ce n’est pas une raison pour baisser la tête. » Une lucidité précieuse pour une équipe qui doit encore apprendre à gérer ses temps forts et ses avances au score.

Un déplacement crucial pour l'ASSE à Montpellier

Le nul ramené du Stade Océane ne suffit pas à faire respirer l’ASSE, toujours barragiste avec 20 points. Le déplacement à Montpellier lors de la prochaine journée s’annonce déjà comme un tournant dans la saison des Verts. Une victoire en terre héraultaise pourrait permettre aux Stéphanois de sortir de la zone rouge, d’autant que le MHSC, lanterne rouge, traverse une période très compliquée.

Avec un Eirik Horneland bien décidé à corriger les erreurs défensives et à relancer son attaque, l’ASSE va devoir afficher la même solidarité mais avec plus d’efficacité devant le but. Nadé l’a rappelé : « Il faut qu’on travaille devant le but. »

Le sprint final pour le maintien est lancé et les Verts n’ont plus vraiment de joker. À eux de saisir leur chance et d’aller chercher trois points capitaux à Montpellier.