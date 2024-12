Après une défaite lourde en conséquence pour Dall'Oglio, les Verts accueillent l'Olympique de Marseille pour la deuxième fois en décembre. Occasion de briller, sans doute, alors que les Phocéens sont habitués à s'incliner face aux petits. Retour sur le contexte et les enjeux de la rencontre.

Où suivre ASSE - OM ?

Les Stéphanois affrontent l'Olympique de Marseille ce dimanche à 14 h 45 à l'occasion des 32ᵉ de finale de Coupe de France. Une rencontre à suivre sur beIN Sports 1 et en clair sur France 3.

Saint-Étienne dans une situation instable

Un tirage au sort peu généreux pour les Verts, déjà en difficulté en Ligue 1. L'ASSE lutte tant bien que mal avec ses armes pour obtenir le maintien dans l'élite. Les Verts recevaient en effet l'OM le 8 décembre dernier dans une rencontre à sens unique (défaite 0-2). Mais la prestation livrée face au Téfécé le weekend dernier (défaite 2-1), malgré une rencontre séduisante, coûtait définitivement la tête à Olivier Dall'Oglio.

Deuxième pire défense de Ligue 1, aucune formation européenne n'a subi autant de penaltys que l'ASSE. Un bilan tristement négatif pour l'équipe qui, pourtant, héritait du statut de meilleure défense de Ligue 2 il y a moins d'un an.

Marseille à plein régime

Sous les reines de Roberto De Zerbi, les Phocéens semblent enfin avoir trouvé leur rythme de carrière. Car après plusieurs années de disettes, le projet de Frank McCourt prend véritablement son envol.

Second du championnat, les Marseillais (30 points) courent après le Paris Saint-Germain (40 points) depuis août. Meilleure formation de l'élite à l'extérieur (21 points sur 24 possibles), l'OM remporte en moyenne deux points par match (neuf victoires, trois nuls et autant de défaites). Les Phocéens assurent également le rôle de la deuxième meilleure attaque du championnat (32 buts marqués, 18 encaissés).

La Minute OM revient sur l'effectif possiblement aligné ce dimanche : "Il va y avoir peut-être cinq ou six joueurs qui vont tourner. Probablement qu'il y aura un turnover concernant les gardiens. Jeffrey de Lange sera probablement à la place de Rulli. On attend les retours de Brassier, sans doute d'Ulisses Garcia également. Au milieu de terrain, il est possible qu'on puisse voir Bilal Nadir."

Un changement de grande envergure à l'ASSE ?

Olivier Dall'Oglio désormais limogé, les dirigeants de Saint-Etienne doivent désormais dénicher son remplaçant. Plusieurs noms circulaient dans la presse ces derniers mois, à l'image d'un Wilfried Nancy performant en MLS. Mais Eirik Horneland serait la priorité du board stéphanois. Adepte d'un jeu moderne et novateur, le coach norvégien aurait trouvé un accord avec l'ASSE.

S'il ne devrait pas être sur le banc stéphanois ce dimanche, Laurent Huard assure l'intérim, comme en décembre 2023.

Occasion de briller ?

La Coupe de France pourrait être pour les Stéphanois une bonne manière de retrouver le droit chemin. Toulouse en 2023, Nantes l'année précédente : les petits poucets sont adeptes de la CDF pour se mettre en avant. D'autant plus que l'Olympique de Marseille semble en difficulté face aux "petits clubs" (défaites face à Carquefou, Quevilly, Grenoble et Andrézieux).

La Minute OM ne cache pas l'importance de la Coupe de France dans la saison marseillaise : "C'est un match très important pour les Marseillais, pour clôturer cette première partie de saison. Il y a encore le traumatisme du quart de finale perdu il y a deux ans. De Zerbi est capable de faire tourner son effectif. C'est un objectif aussi important peut-être que la qualification en Ligue des Champions pour les supporters."

La Coupe de France apporterait sans doute un peu de réconfort du côté de l'ASSE avant les fêtes de fin d'année. Reste à savoir si les dirigeants, ainsi que la formation stéphanoise, compteront accorder de l'importance à la compétition.

Comme chaque semaine, votre média d'actualité Peuple-Vert vous propose son avant-match. À retrouver gratuitement sur Youtube.