Ce dimanche 8 décembre, l'AS Saint-Étienne accueille l’Olympique de Marseille pour le compte de la 16ᵉ journée de Ligue 1. Une affiche qui opposera deux équipes aux ambitions diamétralement opposées : les Verts, en quête de points pour s'éloigner de la zone de relégation, affrontent une équipe marseillaise en pleine confiance et solidement installée à la 2ᵉ place du championnat. ASSE - OM, Avant Match !

ASSE : la lutte pour la survie

Actuellement 15ᵉ au classement, l’ASSE traverse une saison compliquée, alternant le bon et le moins bon. Si les performances individuelles de certains joueurs, comme Zuriko Davitashvili, récemment élu joueur du mois d’octobre, redonnent espoir aux supporters, le collectif stéphanois manque encore de régularité. Après une lourde défaite face à Rennes lors de la dernière journée (5-0), les hommes d'Olivier Dall'Oglio doivent impérativement réagir pour ne pas sombrer dans la crise.

Le Stade Geoffroy-Guichard, toujours aussi bouillant, sera un atout majeur pour galvaniser une équipe en quête d’un second souffle.

Marseille : maintenir la cadence

De leur côté, les Phocéens réalisent une saison solide sous la houlette de leur entraîneur. Avec 34 points au compteur, l’OM se pose en sérieux candidat pour la Ligue des champions et continue de maintenir la pression sur le Paris Saint-Germain, leader du championnat.

L’attaque marseillaise, emmenée par Greenwood et Maupay, se montre particulièrement prolifique, tandis que la défense, orchestrée par Leonardo Balerdi, reste l’une des plus imperméables du championnat. Malgré cela, l’OM n’est pas invincible et a déjà montré quelques failles face à des équipes bien regroupées en défense.

ASSE - OM : Les clés du match

Ce duel opposera deux styles de jeu bien distincts. Marseille cherchera à contrôler le rythme grâce à son pressing haut et sa possession, tandis que Saint-Étienne misera probablement sur des contres rapides et l’exploit individuel de ses joueurs offensifs.

Le duel au milieu de terrain sera crucial. Les stéphanois auront fort à faire face à Rabiot et Rongier dont l'abattage est plus redouté que leur créativité.

Un match décisif

Pour les Verts, une victoire face à l’OM serait un exploit, leur permettant de retrouver confiance et sérénité. Côté marseillais, tout autre résultat qu’une victoire pourrait fragiliser leur position face à la concurrence. Dans un Stade Geoffroy-Guichard survolté, le spectacle s’annonce au rendez-vous. Le coup d’envoi est donné à 20h45, et toutes les cartes restent à jouer.