Comme chaque lundi, le Sainté Night Club vous a donné rendez-vous. L’occasion de revenir sur le point pris par l’ASSE à Nantes avant de se projeter sur la réception d’AJ Auxerre. Plusieurs sujets ont été abordés. Extraits.

Des profils différents pour l’ASSE

Alex (Peuple Vert) : « Avant le match, je pensais que Stassin débuterais à Nantes. Pour dire, comme j’ai du nez… J’aurais bien vu Stassin parce que j’estimais que Stassin, c’est un joueur qui, sur du jeu de transition et sur du jeu rapide, pouvait nous apporter beaucoup plus. Maintenant Stassin, j’ai encore un peu de mal à savoir quel type d’attaquant il est. Sissoko, on sait que c’est un joueur qui peut faire pivot. C’est un joueur de finition aussi. Ce n’est pas un joueur très rapide, mais qui peut apporter comme il nous l’a montré ce week-end.

Lucas Stassin ressemble davantage au renard de surface qui doit pouvoir faire la différence sur 2-3 touches de balle pour la mettre au fond. Un joueur qui doit offrir de la présence dans la boîte et qui doit aussi pouvoir faire de la transition. Trancher entre ces deux joueurs, c’est difficile parce que je ne les vois pas non plus à l’entraînement. Je ne sais pas exactement quel est le projet de jeu offensif d’Olivier Dall’Oglio. J’ai un peu de mal à savoir si lui-même sait quel est son projet de jeu offensif. On passe de Cafaro à Ben Old, à Davitashvili. Nos ailiers on du mal à faire des différences. Notre milieu de terrain reste faible en l’état. C’est toute une animation. »

Non à une attaque à deux ?

Antoine (Onze Mondial) : « Passer à une attaque à deux ? Non, non. On a une équipe trop légère au niveau des qualités intrinsèques pour aligner deux attaquants. Je pense qu’on aurait trop de mal à suivre au milieu de terrain, à assurer sur les côtés. On a déjà du mal à le faire en ayant neuf joueurs à cette vocation-là. Si on n’en a plus que huit avec deux attaquants de pointe, ce serait beaucoup trop compliqué à mes yeux.

La concurrence Sissoko-Stassin ? Sissoko m’apporte de très différentes convictions. C’est quelqu’un qui est assez bon dans le jeu dos au but, qui est bon de la tête, qui est capable de peser sur une défense. Il a peut-être plus de capacité à garder des ballons quand on allonge. Contrairement à Stassin qui est plus dans la profondeur. Mais je n’ai pas l’impression qu’on a la qualité en ce moment pour jouer en transition. On a une équipe qui pourrait faire des différences avec des longs ballons, mais avec un joueur qui propose des remises plutôt que de jouer dans la profondeur. Sissoko a ce profil-là. Il reste sur une bonne fin de saison, il est sur une bonne dynamique en fin de saison. Là, il a réussi à se relancer à Nantes. Pourquoi pas lui donner un peu plus de temps de jeu par rapport à Stassin ? Le belge a a fait une bonne impression contre Lille, mais pour le reste ça reste très mitigé. Il aura besoin de s’adapter à cet effectif-là, de s’adapter à ce club, à ce nouveau championnat. »