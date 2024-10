L’ASSE était attendue au tournant après la défaite 8-0 à Nice. Les Verts sont repartis de Nantes avec un point inespéré. Menés 2-0 à la 50ᵉ, les hommes d’Olivier Dall’Oglio ont su revenir à 2-2. Ibrahim Sissoko a marqué les 2 buts stéphanois. Le coach stéphanois devra faire attention aux suspensions qui guettent certains de ses joueurs.

L’ASSE se calme au niveau des fautes

Avant la rencontre à Nantes, l’ASSE était l’équipe qui avait la plus grosse moyenne de fautes en Ligue 1. Une moyenne qui avait baissé à Nice où les Verts avaient fait 13 fautes. Ce dimanche, ils en ont effectué 12 contre 11 côté Nantais. Ce qui porte le total à 91 fautes commises en 6 matchs. Soit une moyenne de 15,2 fautes par match. L’ASSE est désormais devancée par Lens dans ce domaine. Les sang et or ont une moyenne de 15.5 fautes commises par match cette saison.

Lors de cette rencontre à la Beaujoire, l’arbitre a averti 2 stéphanois et 2 nantais. Abdelatif Kherradji a également expulsé Marcus Coco en fin de partie. Du côté des Verts, Mathis Amougou et Gautier Larsonneur ont été sanctionnés d’une biscotte. L’ASSE possède un total de 13 cartons jaunes reçus depuis son retour dans l’élite.

4 joueurs sous la menace d’une suspension

Averti à Nantes, Gautier Larsonneur a rejoint la liste des joueurs sous la menace d’une suspension. Le portier stéphanois a écopé d’un carton jaune pour gain de temps en fin de rencontre. Il sera sous la menace d’une suspension pendant encore 5 rencontres tout comme Mathieu Cafaro. L’ancien rémois pourrait aussi être suspendu. L’ailier a été averti face au Havre et à Brest.

2 latéraux actuellement blessés sont également sous les radars de la LFP. Pierre Cornud a été averti lors de ses 2 premières rencontres en Vert. L’ancien du Maccabi Haïfa est sous la menace pour encore 6 rencontres. Enfin, Marwan Nzuzi est aussi menacé par une suspension pendant 4 matchs encore. Le jeune latéral formé à l’ASSE, a pris 2 jaunes en 2 matchs. Il s’est blessé lors de la rencontre face à Thonon avec la réserve. Le jeune joueur n’était de toute manière plus appelé depuis fin août. Si un des joueurs cités vient à être averti ce week-end, il sera suspendu pour la réception de Lens.