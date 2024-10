L’ASSE va participer à la nouvelle compétition des Réserve. Laurent Huard s’est exprimé au micro de TL7. Le Directeur du Centre de Formation des Verts est enthousiaste. Retranscription.

Laurent Huard (Directeur du Centre de Formation de l’ASSE) : « Les effectifs de Ligue 1 se sont élargis ces dernières années. On arrive à avoir un groupe de 20 joueurs, dont 10, 8, voire 2 jeunes. Il y a quelques jeunes joueurs qui se retrouvent sur le banc le week-end et qui ne jouent pas suffisamment. D’où la mise en place de cette compétition, notamment la date officielle du lundi, pour pouvoir disputer ces matchs après le week-end de Ligue 1. La volonté des clubs, c’était aussi de nationaliser cette compétition, pour qu’elle ressemble à un véritable championnat national. Ligue 2, Ligue 1, où l’on peut affronter des équipes du nord, de l’ouest, etc. C’était également l’attente des clubs de changer d’adversaires.

« L’important, c’était de lancer la compétition »

Laurent Huard (Directeur du Centre de Formation de l’ASSE) : « Il va manquer certaines choses. Oui, il n’y a que 12 équipes. Oui, les matchs se joueront à huis clos. L’important, c’était de lancer la compétition, voilà, de lancer la formule. Il y avait toujours des freins, même au sein des clubs, avec des partisans et des opposants. Il y a aussi eu des freins financiers. Vous avez vu, dans une poule de six, il y aura un ou deux déplacements qui ne sont pas proches. La Fédé a aussi partiellement résolu ce problème en s’engageant financièrement.

Et puis, l’autre point, c’est que cela pouvait tarder. Certaines équipes se sont lancées, d’autres ont programmé leur match pour cette saison. Nous espérons que les prochaines années, elles rejoindront. La réserve existera toujours. Ensuite, il faudra voir où placer la réserve, dans les conditions qui lui permettront d’avancer et de progresser, afin que les jeunes joueurs continuent de se développer. Ce championnat, on le vit, il est formateur, mais compliqué. Maintenant, il s’agit de trouver les ingrédients pour que nos jeunes puissent continuer à évoluer.

On va retrouver ces deux piliers : le football adulte, qui reste nécessaire, et le football des jeunes, de très bon niveau, qui permet aussi de progresser. En parlant de la réserve, ce week-end, il y a un match important pour eux, puisque dimanche, ils auront leur rencontre. »

Programme de l’ASSE

POULE A

28 octobre 2024 : Le Havre

02 décembre 2024 : Paris Saint-Germain

03 février 2025 : Montpellier

03 mars 2025 : Nantes

31 mars 2025 : Toulouse