Hier s’est déroulé la première rencontre de la saison 2024-2025. Ce match amical disputé contre Clermont (1-1) a offert les premières indications sur ce début de préparation pour les Verts. Avec une large d’effectif du côté de l’ASSE, voici les grands gagnants et les grands perdants de cette rencontre.

Les grands gagnants de l’ASSE

Louis Mouton

De retour de prêt après une saison convaincante en ligue 2, Louis Mouton compte bien jouer un rôle cette saison dans l’effectif d’Olivier Dall’Oglio. Auteur d’une mi-temps remarquée, il aura pu inscrire deux buts sans ce premier refusé pour une position de hors-jeu contestable. Inspiré dans ses choix et dans ses passes, il a été le meilleur milieu de terrain qui a joué dans cette rencontre du côté de l’ASSE ! Généreux dans l’effort et précieux à la récupération du ballon, il a fourni à la hauteur de ce que l’on peut attendre de lui. Une prestation à confirmer pour celui qui sera en fin de contrat en juin prochain !

Dylan Batubinsika

Revenu plus tôt de vacances pour réaliser une saison pleine, l’international congolais est apparu déjà bien affuté. Incisif dans ses duels, il a montré qu’il fallait compter sur lui pour jouer dans l’élite du football français. Sous contrat jusqu’en juin 2026, il a bien l’intention de faire une saison pleine en binôme avec Yunis Abdelhamid ?

Yunis Abdelhamid

Aligné en compagnie de Beres Owusu dans une défense à 4 (Appiah-Owusu-Abdelhamid-Makhloufi), le taulier a fait figure de patron. Pourtant, la partie ne fut pas simple pour l’ancien rémois qui a subi les vagues clermontoises en compagnie de son équipe. Olivier Dall’Oglio a, lui aussi, été convaincu par la prestation et les premiers pas de son nouveau joueur. Il a confirmé qu’il sera le nouveau « patron de la défense » selon ses mots.

À noter que certains jeunes ont montré des choses intéressantes. Jibril Othman et Meyvin Agesilas ont été virevoltants sur leurs ailes notamment !

Les grands perdants

Ibrahim Sissoko

Aligné en première mi-temps dans le rôle de numéro 9, Ibrahim Sissoko n’a pas été à son avantage. Peu servi, il a eu des difficultés à garder le ballon pour faire remonter le bloc. Souvent en retard et peu inspiré, il affiche une prestation qui montre qu’il n’est pas encore prêt physiquement. Il ne faudra pas rater le train pour celui qui espère découvrir la ligue 1 cette saison !

Mathieu Cafaro

L’ailier stéphanois n’a clairement pas offert son meilleur visage non plus. Peu inspiré et pas très juste techniquement, le meilleur passeur de l’ASSE version 2023–2024 n’est pas prêt physiquement. Au même titre que Sissoko, il ne devra pas rater le train. D’autant que l’arrivée de Davitashvili, Old et Boakye viennent apporter une concurrence qui va donner des cartouches supplémentaires à Olivier Dall’Oglio.

Thomas Monconduit

Accompagné de Jebril Sahraoui et Jules Mouton, Thomas Monconduit aura été en grande difficulté dans le cœur du jeu stéphanois. Présent pour encadrer les deux jeunes, il n’a pas su se montrer à la hauteur et a vu le milieu clermontois prendre clairement l’ascendant sur le milieu stéphanois. La donne aurait pu être différente s’il avait jouer la seconde période en étant entouré d’autres joueurs ? Probable tant les deux jeunes ont semblé pris de vitesse !