Messieurs les joueurs, l’heure est venue. Celle d’un rendez-vous qui ne ressemble à aucun autre. Ce dimanche, c’est le derby. Et plus que jamais, nous avons besoin de croire que ce maintien est possible pour l'ASSE !

Le moment tant redouté, tant espéré, tant attendu est arrivé. Ce match, ce derby que l'on coche sur tous les calendriers. Ce moment où l’histoire, la fierté et les tripes prennent le dessus sur tout le reste. Vous le savez : ce n’est pas un match comme les autres. C’est celui que l’on ne peut pas perdre. Celui qui, même au plus fort de la tempête, rassemble tout un peuple.

Geoffroy Guichard sera là. Brûlant. Bouillant. Fidèle à sa légende. Malgré les déceptions, malgré la saison compliquée, malgré les doutes, le Chaudron va encore rugir. Parce qu'il en va de notre philosophie de ne jamais rien lâcher.

Un derby ASSE-OL, ça ne se joue pas, ça se gagne !

Laissez de côté les doutes, les critiques, les regrets. Ce dimanche, tout cela doit disparaître. Le terrain sera votre théâtre, et vous, nos interprètes. Vous portez un maillot chargé d’histoire. Vous avez entre vos pieds des années de passion, de souffrance, de joie, d’espoir. Vous avez la capacité de faire briller des yeux, de raviver une flamme, d’offrir un moment de grâce à des dizaines de milliers de cœurs battant à l’unisson.

Alors, oubliez tout, sauf une chose : jouez pour nous.

"Ne soyez pas tétanisés. Soyez transcendés. Ce n’est pas un poids, c’est une chance."

Beaucoup d’entre vous ont rêvé, gamins, de fouler une pelouse enflammée par un public en fusion. Ce rêve, il devient réalité dimanche. Ne soyez pas tétanisés. Soyez transcendés. Ce n’est pas un poids, c’est une chance. C’est votre jour. Celui où vous pouvez entrer dans notre légende, dans la grande Histoire de l’ASSE.

On le sait, vous n’êtes pas favoris. Mais justement, c’est dans ces moments-là que l’âme stéphanoise se révèle. Quand tout semble perdu, quand personne ne nous attend. C’est là que vous pouvez faire basculer le destin. Et nous en avons tant besoin.

La phrase de Lao-Tseu résonne terriblement juste : "Le bonheur naît du malheur." Nous sommes plongés dans une spirale sombre depuis des semaines. Vous seuls pouvez nous en sortir. Vous seuls pouvez nous faire vibrer à nouveau.

C’est votre moment, rendez-nous fiers

Ce soir-là, ce n’est pas qu’un match. Nous serons là, comme toujours. Chants, drapeaux, fumigènes, ferveur. Mais ce dimanche, plus que jamais, vous devez répondre présent.

Jouez pour la tribune, pour le blason, pour vos proches. Jouez pour Sainté. Lâchez-vous, battez-vous, donnez tout. Vous n’avez rien à perdre, tout à offrir. Et nous, nous vous suivrons jusqu’au bout.

Parce qu’impossible n’est pas stéphanois.