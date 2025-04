Ce dimanche soir, le chaudron de Geoffroy-Guichard s’apprête à vibrer pour un nouveau derby ASSE-OL. Un rendez-vous particulier pour Corentin Tolisso, qui n’y a jamais connu autre chose que la défaite… et l’amertume. Explications.

Le 30 novembre 2014 restera longtemps gravé dans la mémoire des supporters stéphanois… et probablement aussi dans celle de Corentin Tolisso. Ce soir-là, le jeune gone, entre en jeu pour son premier derby à Geoffroy-Guichard, vit un cauchemar éveillé. Menés 2-0, les Lyonnais cherchent désespérément à relancer. Tolisso tente une sortie de balle dans sa surface… et offre le cuir à Renaud Cohade, qui inscrit le 3e but des Verts. Score final : 3-0, une démonstration verte. Le public stéphanois exulte, les filets tremblent, et le jeune milieu rhodanien goûte, dès ses débuts dans le Chaudron, à la rage du peuple vert.

Tolisso expulsé, symbole d’un OL impuissant

Deux ans plus tard, rebelote. Le 2 octobre 2016, Tolisso revient à Geoffroy-Guichard pour son deuxième derby en terres stéphanoises. L’ambiance est électrique, les Verts jouent avec le cœur, et s’imposent 2-0 dans une atmosphère bouillante. Ce match, pourtant, restera surtout dans les annales pour la tension qui explose en fin de rencontre. Alors que Rachid Ghezzal est expulsé pour un mauvais geste, Tolisso, pris dans l'engrenage émotionnel, perd ses nerfs. Il découpe littéralement Fabien Lemoine au milieu de terrain, un tacle aussi inutile que dangereux. Carton rouge direct. Ce geste, largement repris dans les médias, devient une image forte du derby : celle d’un joueur dépassé par la pression de Geoffroy-Guichard.

Je viens de voir « le tacle assassin » sur Neymar, depuis hier je pensais qu’il s’était fait découper à la Tolisso sur Lemoine... pic.twitter.com/y4ZThWA7PR — ジェイソン・ビダル 🇫🇷 (@bobpatrickx) December 14, 2020

Dernier passage, dernière erreur fatale

Troisième et dernier passage dans le Chaudron pour Corentin Tolisso avant son transfert au Bayern Munich, et nouveau cauchemar. Cette fois, l’OL pense tenir le match… jusqu’à une nouvelle perte de balle du milieu de terrain. Il se fait chiper le ballon par Kévin Monnet-Paquet, qui transmet à Soderlund. Le Norvégien ne tremble pas et fait trembler les filets pour offrir une victoire 1-0 à l’ASSE. Trois déplacements à Sainté, trois défaites, deux erreurs décisives, une expulsion. Un triste bilan pour celui qui est aujourd’hui un cadre de l’OL.

Six ans ⏲️

Six ans déjà qu'Alexander Söderlund entrait dans la légende des Derbies en inscrivant le but de la victoire face à l'OL le 17 janvier 2016🇳🇴⚽️

➡️ Commentaires C+ 📺

➡️ Ambiance stade 🔥

➡️ Commentaires OLTV 🤡 pic.twitter.com/PI8y8OPQkB — Mémoires de l'ASSE (@ASSEmemories) January 17, 2022

ASSE-OL : Bis repetita ce soir ?

Ce dimanche, à 20h45, les deux ennemis jurés se retrouvent pour un derby à fort enjeu. L’ASSE rêve d’enfoncer un peu plus un OL affaibli par sa défaite à Manchester, et de prolonger la série noire de Corentin Tolisso à Geoffroy-Guichard. Aligné au milieu de terrain, le champion du monde 2018 pourra-t-il enfin conjurer le sort et faire taire le Chaudron ? Ou vivra-t-il une nouvelle nuit de cauchemar face à un public stéphanois prêt à lui rappeler ses déboires passés ?

Réponse ce soir, dans un Chaudron qui n’a pas fini de faire frémir Corentin Tolisso.

Source : Archives Ligue 1, L’Équipe, Opta

Slug SEO : tolisso-maudit-geoffroy

: Meta-description SEO (max 140 caractères) : Corentin Tolisso n’a jamais gagné à Geoffroy-Guichard. Trois matchs, trois défaites. Un nouveau cauchemar ce soir ?

: Corentin Tolisso n’a jamais gagné à Geoffroy-Guichard. Trois matchs, trois défaites. Un nouveau cauchemar ce soir ? Texte pour les réseaux sociaux (160 caractères max) : 3 matchs, 3 défaites, 1 expulsion : Geoffroy-Guichard est un cauchemar pour Tolisso. ASSE-OL, acte IV ce soir à 20h45. Bis repetita ?

Souhaites-tu une version avec visuel (pour RS ou la une du site) ? Je peux t’en générer une si besoin 👇