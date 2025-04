A la veille du 126ème derby de l’histoire entre l’ASSE et l’OL, Alexandre Lacazette, le capitaine des lyonnais, s’est présenté en conférence de presse. L’attaquant français a évoqué une rencontre qui pourrait être sa dernière face aux Verts. Extraits.

Alexandre Lacazette va jouer son 1er derby depuis son retour à Lyon. L’occasion de revenir sur ses 3 dernières venues à Geoffroy Guichard, puisqu’il reste sur 3 défaites face à l’ASSE, dans le chaudron. La 1ère étant le 30 novembre 2014, ce soir là, les Verts avaient gagné 3-0 et Lacazette avait manqué un penalty face au Kop Nord.

La seconde étant 1 saison plus tard, les Verts avaient gagné 1-0 grâce à Alexander Søderlund. Alexandre Lacazette s’était également incliné face à l’ASSE avant de filer à Arsenal. Les stéphanois avaient battu l’OL 2-0 en février 2017 avec 2 expulsions lyonnaises en fin de partie.

Ce dimanche soir, l’ASSE devra réaliser une grande prestation pour prolonger la série de défaites d’Alexandre Lacazette à Geoffroy Guichard.

Lacazette veut respecter l’ASSE avant le derby

Alexandre Lacazette (attaquant de l’OL) : "On a beaucoup parlé avec le coach, on sait qu'on ne peut pas changer le passé mais on peut construire l'avenir. J'ai confiance dans le groupe et dans mes partenaires, ce match est très important, et c'est un derby. C'est mon 14e, je vais en profiter, et je ne sais pas encore si ça sera le dernier, je ne peux pas vous le dire…

À l’aller, ce que j’ai dit, ce n’était pas pour chambrer (il avait évoqué le fait de ne jamais porter de Vert). Je pense que ce genre de phrases, ça doit venir naturellement, sans les préparer. C’est comme ça qu’on sort les meilleures. L’ASSE est une équipe qu’il faut respecter et prendre au sérieux, peu importe son classement. Ils ont leurs qualités, leurs valeurs. C’est à nous d’être prêts demain.