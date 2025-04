À l'issue de la rencontre entre l'ASSE et Lyon (2-1), Eirik Horneland (ASSE) et Jorge Maciel (OL), l'adjoint de Paulo Fonseca suspendu, se sont exprimés au micro de DAZN afin de partager leurs impressions suite à la victoire de l'ASSE dans ce 126ème Derby !

Jorge Maciel (Entraîneur-adjoint de Lyon) : "On retient surtout qu’on a laissé passer une belle occasion de livrer une toute autre performance. Surtout en première mi-temps, on n’était clairement pas au niveau. Normalement, quand on joue un match de football, il y a trois équipes sur le terrain : les deux adversaires… et l’équipe arbitrale. Là, j’ai l’impression qu’il n’y en avait qu’une. Franchement, je ne sais pas… J’ai vu que l’homme du match était celui qui marque le deuxième but. Est-ce qu’on est dans une comédie ou en Ligue 1 ? Ce joueur n’aurait jamais dû être encore sur le terrain."

Jorge Maciel (Lyon) : "Est-ce qu’on est dans une comédie ou en Ligue 1 ?"

"C’est incroyable. Je ne comprends pas comment on peut être arbitré comme ça. L’arbitre a été retourné deux fois en une semaine avec la VAR, y compris en Ligue des Champions. OK, on n’a pas été au niveau ce soir, il faut le reconnaître. Mais malgré ça, c’est dur à avaler. On a le sentiment que beaucoup ne veulent pas nous voir dans la course. Et c’est vrai qu’aujourd’hui, on n’a pas montré qu’on méritait d’y être non plus. Il faut être exigeants avec nous-mêmes."

"Mais quand on voit les efforts qu’on fournit, les absences, ce qu’on essaie de construire… livrer une première période aussi faible dans un derby, c’est inacceptable. Il faut dire les choses."

Eirik Horneland (ASSE) : "Je suis vraiment fier de mes joueurs"

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Quelle soirée ! C’était fou. Le stade, le match, l’ambiance… La construction de ce derby, c’est exactement ce que doit être une telle affiche : une atmosphère incroyable avant le coup d’envoi, une grosse intensité sur le terrain. On a très bien démarré, avec du beau jeu, et on a réussi à prendre l’avantage en première période. On savait qu’en deuxième mi-temps, Lyon allait revenir plus fort – et ça a été le cas. La fin de match a été très serrée.

Je suis vraiment fier de mes joueurs. On a connu des moments compliqués cette saison, des bons mais aussi pas mal de difficiles. Et aujourd’hui, je suis fier de la façon dont l’équipe est restée soudée, combative, pour aller chercher cette victoire après une période délicate.

On a mis beaucoup d’intensité, et je crois que c’était la clé. Ils avaient joué 120 minutes contre Manchester jeudi, donc on a décidé de les bousculer dès le début. Et dans ce domaine, on a réussi.

Eirik Horneland (ASSE) : "On est entre le jaune et le rouge"

Lucas Stassin est en train de franchir un cap. Je lui demande beaucoup sur le plan défensif. Il peut travailler entre les lignes, partir en profondeur… il a de la liberté, mais il doit se mettre au service du collectif. Ce n’est pas un attaquant typique, c’est un joueur très mobile, avec un sens du déplacement exceptionnel. Il devient vraiment redoutable dans la surface, même si c’est encore parfois difficile pour lui.

Concernant l’action litigieuse… carton jaune ou carton rouge ? Je suis toujours honnête avec vous. Si vous me montrez les images, je vous dirai ce que j’en pense. Pour moi, ce n’était pas intentionnel. Mais c’est une décision difficile : on est entre le jaune et le rouge. C’est une situation “orange”. On peut donner l’un ou l’autre. Honnêtement, le rouge n’aurait pas été choquant.

Ce soir, on a célébré tous ensemble avec les joueurs. On ne l’avait plus fait depuis le match contre Reims à domicile. C’est important de ressentir ces émotions, de voir qu’on est capables de battre de belles équipes comme Lyon. Il faut s’appuyer sur les points positifs de ce match et continuer à y croire. On doit se battre jusqu’au bout."