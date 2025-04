Ce dimanche soir, Geoffroy-Guichard s’embrasera pour une nouvelle édition du plus grand derby de France : AS Saint-Étienne – Olympique Lyonnais. Un choc qui dépasse le simple cadre sportif, une rivalité historique que le score du match aller (1-0 pour Lyon) ne fait qu’exacerber davantage. L'ASSE devra performer ce dimanche et n'a plus le choix.

Le derby entre l’ASSE et l’OL, c’est plus qu’un match : c’est aussi culturel qu'historique. Depuis les années 1950, ces deux clubs s’affrontent dans un duel enraciné dans les identités de leurs villes respectives. Lyon, métropole prospère, contre Saint-Étienne, bastion ouvrier au cœur du Forez. Deux trajectoires différentes, mais un même objectif chaque saison : ne pas perdre le derby.

Si l’OL domine les statistiques globales depuis le début des années 2000, les Verts conservent une fierté inaltérable, et le souvenir d’un 7-1 légendaire en 1969 plane toujours au-dessus de la rivalité.

Match aller : une courte défaite et des regrets

Le 10 novembre dernier, au Groupama Stadium, les Verts s’étaient inclinés 1-0. Une rencontre disputée, marquée par l’intensité, mais frustrante pour l'ASSE, qui avaient tenu tête à leur rival sans réussir à convertir leurs occasions. Ce revers reste en travers de la gorge du Peuple Vert. Et cette rencontre retour, en pleine lutte pour le maintien, offre une opportunité rêvée de revanche.

L’ASSE veut renverser la tendance

Depuis leur retour en Ligue 1, les Stéphanois jouent gros à chaque journée. Mais le derby ne ressemble à aucun autre match. Dans un Chaudron qui affichera complet dimanche soir, les Verts savent qu’ils pourront compter sur un soutien massif et inconditionnel. Avec trois points de retard sur Le Havre, chaque point compte, mais une victoire contre Lyon aurait une valeur double : sportive et symbolique.

Un rendez-vous hors du temps

Quel que soit le classement, quel que soit l’enjeu, le derby ASSE – OL reste un moment à part dans la saison. Chaque contact, chaque duel, chaque but compte double. Ce dimanche soir, il ne s’agira pas seulement de points… mais de fierté. Et pour le Peuple Vert, il n’y a pas de plus beau scénario qu’un succès contre l’ennemi juré, dans une saison où l’espoir de maintien est encore vivant. Rendez-vous dimanche 20h45. Le Chaudron attend. L’histoire, elle, s’écrit maintenant.