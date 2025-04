Le très attendu derby entre l’AS Saint-Étienne et l’Olympique Lyonnais, prévu le 20 avril prochain, se jouera certainement à guichets fermés. Les dernières places viennent d’être mises en vente. Elles se sont d’ores et déjà écoulées

Dès l’ouverture de la billetterie il y a 10 jours, les 20 307 abonnés de l’ASSE ont massivement répondu présents, provoquant un véritable raz-de-marée sur les places disponibles. En seulement quelques heures, les tribunes les plus populaires, notamment les Kops Nord et Sud ainsi que la tribune Henri Point inférieure, ont été entièrement remplies. Même les zones habituellement moins convoitées, comme les balcons et les corners, ont rapidement trouvé preneurs.

La suite des ventes, réservée aux membres premium et aux acheteurs des matchs de Ligue 2, a confirmé cet engouement hors normes. En moins de trois jours, l’ensemble du stade Geoffroy-Guichard affichait complet, sans même passer par une vente au grand public. Un enthousiasme qui dépasse largement celui d’un simple match de championnat et témoigne de l’importance particulière du derby face à l’OL. Ce match compte plus que n’importe lequel dans le cœur des supporters stéphanois.

Le parcage ouvert aux stéphanois

Cet engouement relance par ailleurs les spéculations autour d’un possible record d’affluence pour la saison. Le précédent pic avait été atteint lors de la rencontre face au PSG, le 29 mars 2025, avec 37 108 spectateurs. Toutefois, l’interdiction de déplacement imposée aux supporters lyonnais a joué en faveur des Verts : la tribune habituellement réservée au public visiteur vient d’être ouverte aux supporters stéphanois.

En quelques minutes, le club stéphanois a écoulé la totalité des places commercialisées. La barre symbolique des 40 000 spectateurs devrait bien être franchie, établissant un nouveau record dans l’antre du Chaudron cette saison. Les Verts auront un stade complètement rempli pour aller remporter ce derby Ô combien important pour la suprématie régionale.

Les meilleures affluences Du Chaudron cette saison