Comme chaque semaine, l'After Foot est revenu sur les rencontres de Ligue 1. Damien Perquis et Kévin Diaz ont commenté la victoire de l'ASSE. Retranscription.

L'ASSE s'est appuyée sur le Chaudron

Kévin Diaz après ASSE - RCSA : "On peut dire que les choix d'Olivier Dall'Oglio ont été payants. Même si on peut se dire que si Moreira marque sa première occasion, le match aurait été totalement différent. Pour moi, cette rencontre met en avant l'homogénéité du championnat. Mais aussi le niveau de la Ligue 1. Strasbourg avait été excellent contre Marseille. Face à l'ASSE, ils sont l'ombre d'eux-mêmes. Ils sont en difficulté à l'extérieur, car c'est une jeune équipe. Puis, ils ont joué dans un Chaudron qui porte si bien son nom. Extraordinaire. Quelle ambiance. L'ASSE doit se régaler. La gestion des émotions, c'est obligatoirement une question de jeunesse et de maturité.

Sur l'ouverture du score, tu ne peux pas te faire prendre comme ça. Il joue même pas le ballon. Dans cette Ligue 1, les équipes en forme n'ont aucune continuité. On a vu avec Brest ou Strasbourg. Saint-Etienne jouait sa vie et on a vu que Strasbourg n'a pas répondu dans la bataille. L'agressivité, l'ambiance et l'atmosphère ont été pour les Verts.

Abdelhamid sur le banc ? Ce n'est pas si surprenant ce qui se passe. Quand tu quittes Reims après autant d'année, tu arrives avec un statut. Mais tes coéquipiers ne t'ont pas suivi au quotidien. Là, tu dois tout prouver à nouveau. À cet âge-là, c'est très compliqué.

ODO ? Il fait monter l'ASSE en Ligue 1. Il connait la Ligue 1. Ce n'est peut-être pas Mourinho mais c'est un bon entraineur de notre championnat. Il hérite d'un effectif que tout le monde s'accorde à dire qu'il est très perfectible. Tu vas changer d'entraîneur et ça changera quoi ? Ça ne changera rien ! Nous sommes début novembre pour l'instant. Il faut attendre. Saint-Etienne est dans les temps."

Damien Perquis après ASSE - RCSA : "La jeunesse strasbourgeoise a pu être impressionnée par le Chaudron. Lorsqu'il a fallu pousser les Verts en seconde période, Geoffroy-Guichard s'est mis en action. Ce n'est plus la même histoire. J'espère me tromper, mais Strasbourg a fait ses plus gros matchs face aux cadors de Ligue 1. J'espère qu'ils ne choisissent pas leurs week-ends.

Stassin, un apprentissage difficile

Kévin Diaz après ASSE - RCSA : "Stassin est un très jeune joueur. Je connais très bien le championnat belge. Ce n'est pas du tout les mêmes oppositions. Pour beaucoup, les défenseurs ont moins de 25 ans. Ce championnat est plus juvénile. Les gabarits ne sont pas les mêmes. La Ligue 1, c'est du costaud. L'apprentissage, c'est dur. On a vu beaucoup de joueurs venir de ces championnats et échouer. Ce n'est vraiment pas simple. Pour Stassin, c'est vraiment dommage qu'il rate son face-à-face contre Lille. Il part tout seul et bute sur Chevalier. Ceci aurait pu être le déclic. Mais c'est un jeune joueur dont on perçoit les qualités. Il n'a que 19 ans. Pour jouer le maintien, Sissoko fait du bien. Il est impressionnant."

Damien Perquis après ASSE - RCSA : "Les Verts avaient des besoins. Quand tu reçois un ballon et que tu ne parviens pas à le conserver devant… Tu as besoin d'avoir un point de fixation. Il le sait Stassin qu'il va être esseulé face à des molosses. Il doit être beaucoup plus costaud dans les duels et garder le ballon pour donner ce liant avec le milieu de terrain. Ce qu'a bien fait Sissoko à son entrée. Il doit être un liant, pour l'instant, il a du mal."