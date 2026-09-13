L’ASSE a connu samedi soir son premier revers de la saison sur la pelouse de Dunkerque (2-1). Après cinq succès consécutifs, les Verts ont livré une prestation moins convaincante à Marcel-Tribut. Les supporters stéphanois ont désormais rendu leur verdict : Augustine Boakye se détache, tandis que Gautier Larsonneur ferme la marche.

L’ouverture du score d’Augustine Boakye juste avant la pause avait pourtant placé l’ASSE dans une position favorable. Servi dans la profondeur par Zuriko Davitashvili, le Ghanéen avait parfaitement conclu le mouvement. Dunkerque a renversé la rencontre après la pause avec deux réalisations de Khalil Ayari et Souleymane Keita. Malgré plusieurs occasions en fin de rencontre, dont une frappe de Boakye sur la barre transversale, Saint-Étienne n’a pas trouvé l’égalisation. Cette première défaite de la saison de l’ASSE interrompt une série de cinq victoires, sans remettre en cause la première place des Stéphanois en Ligue 2. Le ressenti des supporters traduit toutefois la prestation plus laborieuse observée dans le Nord : la moyenne collective s’établit à seulement 4,7/10.

Boakye domine largement les notes des supporters de l’ASSE

Augustine Boakye termine en tête avec une moyenne de 6,3/10. Il est le seul Stéphanois à dépasser la barre des 6. Son but, mais aussi son activité offensive et sa tentative sur la transversale dans le temps additionnel, ont pesé dans le verdict. Áron Csongvai prend la deuxième place avec 5,2/10. Le milieu hongrois devance Maxime Bernauer et Zuriko Davitashvili, tous les deux crédités de 5/10. Le Géorgien s’est notamment distingué avec sa passe décisive sur l’ouverture du score. Irvin Cardona suit avec 4,9/10. Tamar Svetlin et Kévin Pedro obtiennent chacun 4,7/10, soit exactement la moyenne collective. Le jeune défenseur, prolongé par l’ASSE jusqu’en 2030, a alterné les interventions solides et quelques situations plus délicates dans son couloir droit.

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Larsonneur sanctionné après Dunkerque

La seconde partie du classement reflète davantage les difficultés rencontrées par les Verts. Sohaib Naïr obtient 4,5/10 et précède Julien Le Cardinal, noté 4,4/10. La charnière stéphanoise a vécu un début de seconde période compliqué lorsque Dunkerque a inscrit deux buts en six minutes. Thierno Ballo recueille 4,2/10 après une rencontre discrète. L’attaquant avait pourtant bénéficié de la première occasion stéphanoise à la 11e minute, mais sa tête avait terminé dans les bras de Moha Ramos. Ian Cathro l’a remplacé par Jakob Breum à la 53e minute, peu après l’égalisation nordiste. Au total, les évaluations individuelles recueillies confirment un constat assez : derrière Boakye, aucun joueur de champ n’a véritablement convaincu les supporters lors de cette sixième journée.

Gautier Larsonneur ferme nettement le classement avec une moyenne de 3/10. Le gardien stéphanois avait déjà connu une alerte en première période lors d’une sortie face à Souleymane Keita. Il a ensuite encaissé deux frappes lointaines après la pause. Si la réalisation d’Ayari laisse peu de possibilités au portier, son positionnement sur le second but de Keita a davantage alimenté les discussions. Les supporters ont donc sanctionné sa prestation plus sévèrement que celle de ses partenaires. Cette première défaite offre désormais un nouveau test à l’équipe de Ian Cathro. Après un départ parfait sur le plan comptable, l’ASSE doit montrer sa capacité à réagir. Le prochain rendez-vous en championnat permettra de mesurer la réponse d’un groupe qui conserve les commandes de la Ligue 2.