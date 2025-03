L'ASSE reçoit l'OGC Nice ce samedi à 17h. Un match difficile où il faudra rattraper les points perdus face à Angers (3-3). En conférence de presse, Benjamin Bouchouari a évoqué le niveau de L1 et le difficile apprentissage des Verts cette saison. Extraits.

L’apprentissage de la L1 est difficile pour l’ASSE : "Comme tu dis, ce n'est pas toujours facile, c'est compliqué, on n'est pas toujours régulier. Je pense que c'est un point d'amélioration, qu'on doit être plus régulier. C'est surtout ça, d'être plus régulier. Bien sûr, je pense que personne n'a oublié ce match (le 8-0 du match aller) et on est tous conscients de ce qu'on a fait là-bas et on va essayer de faire un très bon résultat samedi pour essayer de corriger notre erreur qu'on a fait tous là-bas. Non, je pense qu'on n'a pas besoin de parler. Je pense que c'est encore bien dans la tête. Personne n'a oublié ça. Tout le monde est conscient. Du coup, on sait ce qu'on reste à faire samedi. Bien sûr, un sentiment de revanche. Et surtout pour notre fierté à nous, bien sûr, le club, tous les gens dans la ville, tout le monde."

"Les problèmes défensifs ? Ce ne sont pas vraiment les défenseurs. Je pense que c'est toute l'équipe" (Bouchouari avant ASSE-Nice)

Son avis sur Nice ? "Je pense que c'est une très bonne équipe. Je pense qu'ils sont troisièmes en ce moment. Mais je pense qu'on a quand même montré des belles choses contre des équipes qui jouent le haut de tableau. PSG, Lyon, Lille. C'est à nous de tenir aussi samedi contre Nice et d'essayer de faire le plus mieux possible."

Les problèmes défensifs de l’équipe ? "Ce ne sont pas vraiment les défenseurs. Je pense que c'est toute l'équipe. Je pense que parfois, au moment où on est déséquilibré, si on perd le ballon, ça fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'espace pour l'adversaire. Et parfois, ça fait qu'ils arrivent à très facilement jouer le coup. C'est surtout à nous, devant, au milieu, d'être mieux dans l'organisation aussi. C'est ce qu'ils demandent, bien sûr, de casser la dynamique de l'adversaire directement et de mettre beaucoup d'intensité dès qu'on perd le ballon, d'être proche ensemble."