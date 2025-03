Après un nul frustrant face à Angers, l'ASSE retrouve Geoffroy-Guichard ce samedi avec la réception de l'OGC Nice. Eirik Horneland s'est exprimé en conférence de presse ce jeudi. Retour sur les propos de l'entraîneur norvégien.

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Il faut avoir conscience de la position qu'on occupe au classement. On est plutôt en bas de classement et il faut qu'on combatte pour le maintien. C'est ce que toutes les équipes qui sont dans notre situation font également et c'est aussi ce qui fait qu'on est plus dans la réaction que l'action. Effectivement, on travaille toutes les semaines pour améliorer ça et être plus actifs et moins subir les situations."

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Tous les matchs vont être importants pour notre avenir, celui de Nice comme les autres. Chaque rencontre, chaque action, chaque ballon qu'on va jouer va être important. Il nous reste 11 matchs à jouer. Ça va être une course jusqu'à la fin du championnat, une course contre Le Havre et contre Montpellier. Il faut qu'on arrive à faire le mieux possible contre toutes les équipes qui nous restent à affronter. Et c'est comme ça qu'on pourra certainement s'en tirer."

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Le plus important, c'est vraiment pour nous de prendre conscience de la position où nous sommes, que ce soit les joueurs ou le staff, et de se battre tous les jours au quotidien pour devenir meilleur et améliorer notre situation. Je pense que tous ceux qui suivent Saint-Etienne sont au courant de la situation. Il s'agit de la mentalité pour faire quelque chose pour la situation et d'apporter de la qualité pour résoudre la situation. Les joueurs ont évidemment conscience de la situation. Toutes les personnes qui suivent la Saint-Étienne de près ont conscience de cette situation. Et dans cette situation, le plus important, c'est vraiment la mentalité, l'état d'esprit qu'il va falloir montrer pour se battre et, comment dire, renverser la tendance et progresser sur cette fin de championnat."