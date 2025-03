L’ASSE s’apprête à enchaîner un deuxième match consécutif à domicile. Après avoir cru tenir la victoire face à Angers, les Verts ont finalement concédé l’égalisation dans les dernières secondes. Cet après-midi, ils devront faire mieux face à Nice, actuel troisième de Ligue 1. Voici la composition probable des Verts pour cette rencontre.

Saint-Étienne reste sur une série de sept matchs sans victoire, soit près de deux mois sans succès. Les hommes d’Eirik Horneland seraient bien inspirés de briser cette spirale négative, d’autant qu’ils ont sans doute un sentiment de revanche après la lourde défaite 8-0 subie lors du match aller.

L’infirmerie de l’ASSE se vide progressivement

Eirik Horneland dispose enfin d’un effectif plus complet depuis son arrivée dans le Forez. Cette semaine, Dennis Appiah et Pierre Cornud ont retrouvé l’entraînement collectif et sont de nouveau aptes. Yvann Maçon, préservé jeudi après son récent retour à la compétition, est également disponible.

Ibrahima Wadji a réintégré le groupe à l’Étrat, mais il n’est pas encore prêt pour un retour en Ligue 1. De son côté, Ben Old devrait bientôt reprendre les séances collectives, mais le staff ne souhaite prendre aucun risque avec lui. Enfin, touché au mollet, Pierre Ekwah est absent pour la réception des Aiglons. Anthony Briançon, Igor Miladinovic et Ibrahim Sissoko sont également hors groupe.

Une solidité défensive à trouver

Comme à son habitude, Gautier Larsonneur sera titularisé dans les buts. Le capitaine des Verts s’est incliné à 3 reprises la semaine passée face au SCO. Le portier breton a encaissé son 12ème et 13ème but suite à un penalty sur autant de concédés cette saison.

Eirik Horneland pourrait procéder à un changement en défense centrale. Dylan Batubinsika, auteur d’une prestation décevante face au SCO et suspendu pour la prochaine journée, devrait laisser sa place à Maxime Bernauer. L’ancien joueur du Paris FC formerait la charnière avec Mickaël Nadé. Sur les côtés, Yvann Maçon et Léo Pétrot devraient être reconduits.

Milieu inédit pour Horneland

Pierre Ekwah a été aperçu cette semaine avec un bandage au mollet. Eirik Horneland a précisé que l’ancien joueur de Chelsea avait subi une charge de travail importante. Suite à cette alerte, il ne pourra pas tenir sa place dans l’entrejeu après avoir inscrit son premier but sous le maillot stéphanois le week-end dernier. Florian Tardieu devrait redescendre d’un cran pour remplacer l’ancien nantais.

Louis Mouton devrait donc retrouver une place de titulaire en relayeur. Le natif de Saint-Priest-en-Jarez a été relégué sur le banc par Florian Tardieu, qui gagne progressivement sa place grâce à des prestations solides. L’ancien Troyen devrait enchaîner une troisième titularisation consécutive mais cette fois au poste de sentinelle. Benjamin Bouchouari, devenu un élément incontournable de l’équipe, devrait également débuter aux côtés de Louis Mouton.

Un changement logique en attaque à l’ASSE

Buteur à deux reprises contre Angers, Irvin Cardona devrait être reconduit sur le couloir droit. L’ancien brestois espère que ce doublé marquera le véritable début de son prêt, comme ce fut le cas la saison dernière, lorsqu’il avait ouvert son compteur de la même manière contre Angers.

En pointe, Lucas Stassin devrait une nouvelle fois être titularisé. Sur l’aile gauche, Zuriko Davitashvili retrouvera vraisemblablement sa place après avoir été relégué sur le banc face au SCO en raison de performances jugées insuffisantes. Critiqué pour son individualisme, le Géorgien a répondu en délivrant deux passes décisives après son entrée en jeu le week-end dernier.