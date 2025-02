Ce week-end, l’ASSE accueille Nice pour prendre sa revanche sur un match aller qui avait tourné à la débandade pour les Stéphanois. Une défaite 8-0 qui avait plongé Saint-Étienne dans une véritable crise. Pour affronter les Aiglons, Eirik Horneland a évoqué les forces sur lesquelles il pourra compter.

Saint-Étienne joue gros face à Nice. Après le match nul concédé la semaine passée contre Angers (3-3), les Verts n’ont plus le choix : ils devront au minimum repartir du Chaudron avec un point, même si l’idéal serait évidemment de l’emporter. En face, les Niçois, en grande forme, ne l’entendent pas de cette oreille et voudront poursuivre leur marche en avant vers une qualification en Ligue des champions.

Denis Appiah de retour

Alors qu’il était en phase de reprise la semaine dernière, Dennis Appiah sera bien présent contre Nice. Eirik Horneland pourra ainsi choisir parmi ses latéraux : Yvann Maçon, Léo Pétrot, Pierre Cornud et Dennis Appiah. En défense centrale, Dylan Batubinsika est également disponible (il ne sera suspendu que contre Le Havre lors de la prochaine journée) et pourrait être aligné aux côtés de Mickaël Nadé. Bernauer, Abdelhamid sont, eux aussi, aptes pour ce choc.

Bonne nouvelle pour les Verts : aucun milieu de terrain ne manque à l’appel. Horneland pourra s’appuyer sur des joueurs ayant donné satisfaction face à Angers, comme Tardieu ou Ekwah, mais aussi sur des éléments de retour, à l’image d’Aïmen Moueffek.

En attaque, seul Ben Old reste indisponible. L’attaquant poursuit tranquillement sa réathlétisation. Pour le reste, l’entraîneur stéphanois pourra compter sur toutes ses forces offensives excepté Wadji pour tenter de faire vaciller l’OGC Nice.

Eirik Horneland évoque les absences face à Nice

Les mots du coach en conférence de presse : "Le seul joueur absent de l’entraînement aujourd’hui était Yvann Maçon, mais ce n’est que par précaution, pour alléger sa charge de travail. Dennis Appiah et Pierre Cornud ont repris l’entraînement hier, ils sont aptes. Ben Old travaille dur pour revenir rapidement, il a repris partiellement avec le ballon ce jeudi. On espère pouvoir compter sur lui d'ici à 3/4 semaines."