Avant la rencontre face à Nice, les équipes de beIN Sports ont interrogé le coach de l'ASSE, Eirik Horneland. Ce dernier n'a pas caché une urgence de résultat et en appel à la solidarité de ses hommes qui doivent une revanche aux supporters après l'affront du match aller (défaite 8-0).

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "À présent, il va falloir créer du jeu et obtenir des résultats. On a enchaîné les mauvais matchs, même si on a vu de meilleures choses lors du dernier match contre Angers et qu'on aurait mérité la victoire. C'est une situation difficile lorsqu'on occupe cette place au classement, et cela peut jouer sur le mental. Mais je pense que nous avons assez de fierté en nous pour corriger nos erreurs.

Ce match est une revanche après la défaite 8-0 au match aller. Le plus important sera de rebondir. Il va falloir réaliser une grande performance et jouer avec maturité, comme le fait l'OGC Nice. Nous devons progresser dans tous les compartiments du jeu, proposer un football intelligent et offensif. L'essentiel est que tout le monde se sente concerné et que nous restions solidaires."

Reste à savoir si les Verts sauront réagir et enfin débuter une rencontre sans se saborder. Les Green Angels ont d'ores-et-déjà donné le ton en déployant une banderole lors de l'échauffement des joueurs : « Vous avez au moins 8 bonnes raisons de vous racheter, de la première à la dernière minute ». Dans le même temps, les Magic Fans sont encore moins tendres : « L’humiliation du match aller ne sera jamais oubliée. il est temps de vous racheter une fierté »

Aux Verts de satisfaire, enfin, tout le Peuple Vert en l'emportant face aux Aiglons !