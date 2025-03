Eirik Horneland s'est présenté en conférence de presse après le match entre l'ASSE et Nice (1-3). Il dresse le bilan de cette rencontre. Voici ses mots diffusés par France Bleu Saint-Etienne.

"Les sentiments sont mitigés, comme souvent depuis le début de saison. Le début de match a été difficile avec un but encaissé tôt contre nous. Ensuite, on a réussi à mieux prendre le contrôle du match. En dehors des cinq dernières minutes, la première période a été satisfaisante. Dans l'ensemble, entre le début de la première période et la fin, on a fait une bonne prestation. En ce qui concerne notre organisation, on a manqué de maturité.

"Avec ces longues passes et ces passes vers l'arrière, on a perdu le contrôle du milieu de terrain et on s'est beaucoup exposé sur les couloirs" (Horneland après ASSE-Nice)

En seconde période, on est ressorti avec la même confiance en nous, mais on a perdu le contrôle. On a beaucoup joué derrière et on a beaucoup joué avec Gautier (Larsonneur) ça nous a mis en difficulté et on a subi la pression de Nice. Au lieu de continuer à jouer court comme en première période, on a beaucoup joué derrière et on a de plus en plus joué long ce qui a donné des opportunités à Nice. Avec ces longues passes et ces passes vers l'arrière, on a perdu le contrôle du milieu de terrain et on s'est beaucoup exposé sur les couloirs. On s'est rendu le match difficile tout seul en manquant de courage et en refusant ce jeu de courte passe et de contre pressing. On a perdu le contrôle de la rencontre en ouvrant davantage la rencontre pour les niçois."

Je pense que sur la première période, on a montré que l'on a réussi à contrôler les attaques niçoises avec un dispositif en diamant. C'était des fois avec Lucas Stassin ou des joueurs de couloirs mais ça dépend de comment on met la pression sur l'équipe. La différence vient vraiment de notre organisation collective. Quand on avait le contrôle, on n'a pas vu Nice se créer d'occasions. On voit l'exigence de ce championnat qui demande beaucoup. On a des bonnes périodes mais on n'arrive pas à répéter sur 90 minutes, c'est là où on doit progresser."