ASSE - Nice : Qualifiés au bout du suspense face à Rodez, les Verts abordent leur barrage contre Nice avec moins de certitudes que d'espoirs. Pourtant, en analysant la situation des deux clubs, les raisons d'y croire sont bien réelles. En voici cinq.

1. Wahi (Nice) suspendu au match aller : un coup du sort favorable

C'est la première bonne nouvelle tombée pour les Verts. Elye Wahi, meilleur buteur de l'OGC Nice cette saison, est suspendu pour le barrage aller à Geoffroy-Guichard. Privé de son attaquant le plus dangereux lors du match le plus important de la double confrontation, Nice devra composer sans sa principale menace offensive dans un Chaudron qui s'annonce électrique. Pour la défense stéphanoise, c'est un soulagement considérable avant un match aller qui pourrait s'avérer décisif.

2. Nice - ASSE : Un huis clos probable au retour qui neutralise l'Allianz Riviera

Après l'envahissement de terrain qui a suivi le match nul niçois contre Metz dimanche soir, une sanction de la LFP semble inévitable. Le président Jean-Pierre Rivère lui-même a évoqué publiquement la probabilité d'un huis clos pour le barrage retour. Or depuis le 29 octobre dernier, Nice n'a plus remporté le moindre match de Ligue 1 à domicile. Zéro victoire en championnat à l'Allianz Riviera sur toute la seconde partie de saison. Neutraliser le public niçois dans un stade où l'équipe ne gagne plus de toute façon ne constitue pas un handicap majeur pour les Verts, bien au contraire.

Barrages L1/L2 : Nice - ASSE vers un huis clos

3. Le retour de Boakye : la créativité retrouvée pour l'ASSE

Face à Rodez, l'absence de Zuriko Boakye s'est fait lourdement ressentir. Suspendu, le Géorgien a laissé un vide béant dans l'animation offensive stéphanoise. Un match fade, une ASSE dépeuplée créativement, obligée de passer par les tirs aux buts pour se qualifier. La bonne nouvelle : Boakye est de retour de suspension pour les barrages. Dans une double confrontation à ce niveau, récupérer son joueur le plus créatif au meilleur moment est un luxe que Montanier ne pouvait pas espérer mieux.

4. ASSE - Nice : Onze jours de préparation contre trois jours de récupération pour Nice

Le calendrier a été bouleversé par la finale de Coupe de France. Initialement prévus les jeudi 21 et dimanche 24 mai, les barrages ont été décalés aux mardi 26 et vendredi 29 mai pour permettre à Nice de disputer la finale face à Lens samedi 23 mai au Stade de France. Résultat : l'ASSE dispose de onze jours de préparation sereine entre la qualification contre Rodez et le barrage aller. Nice, lui, enchaînera trois matchs en six jours. La finale samedi, Saint-Étienne mardi, puis le retour vendredi. Dans des jambes déjà chargées après une saison qui a inclus l'Europa League, cette accumulation pourrait peser au moment crucial.

5. Nice en crise profonde, vestiaire fracturé

Le talent est là, personne ne le nie. Mais derrière les individualités, Nice traverse une saison cauchemardesque sur le plan collectif et humain. Franck Haise a quitté le club en cours de saison, laissant place à Claude Puel, sans que la dynamique ne s'inverse. Les supporters ont exprimé leur mécontentement de manière de plus en plus virulente, jusqu'aux scènes de dimanche soir. La scission entre le vestiaire et le public semble profonde. Des cadres comme Clauss, Bard ou Samson dépassent déjà les quarante matchs disputés cette saison après l'épopée européenne. Un groupe épuisé, une direction contestée, des supporters en colère : le contexte niçois n'a jamais été aussi fragile avant une échéance aussi importante.

Les Verts ne sont pas au mieux non plus, et la qualification laborieuse contre Rodez l'a rappelé. Mais en football, le contexte adverse pèse autant que la forme propre. Et le contexte niçois, en ce mois de mai 2026, plaide clairement pour Saint-Étienne.

Source : Sofascore