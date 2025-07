De retour sur les terrains après une petite absence, Aimen Moueffek a même porté le brassard de capitaine face au Servette de Genève. Une prestation encourageante et symbolique pour l’international espoir marocain.

Le brassard autour du bras, le regard concentré, Aimen Moueffek a fait son retour en jeu ce vencredi en amical contre le Servette. Aligné dès le début de la seconde période à la place de Florian Tardieu, le milieu de terrain a immédiatement montré qu’il n’avait rien perdu de sa grinta et de sa vision du jeu. Plus surprenant encore : il a porté le brassard de capitaine. Une marque de confiance forte du staff, qui récompense son leadership naturel et son attachement au club.

Alors que l’ASSE menait 1-0 au moment de son entrée, Moueffek a rapidement pris ses responsabilités à la récupération et dans l’orientation du jeu. Très mobile, appliqué dans les transitions, il a su apporter de la sérénité dans l’entrejeu. Une première réussie, autant sur le plan symbolique que sportif.

Un retour programmé, pas une alerte

À sa sortie à la 77e minute, remplacé par Paul Eymard, certains supporters ont craint une rechute ou un pépin physique. Rassurez-vous : rien d’inquiétant. Ce remplacement était prévu. Le staff stéphanois, prudent, avait anticipé une demi-heure de jeu pour l’international marocain afin de gérer au mieux sa montée en puissance physique.

Cette gestion millimétrée montre l’importance que représente Moueffek dans l’effectif ligérien. Son profil, à la fois technique et combatif, fait de lui un pion essentiel du système souhaité par Eirik Horneland pour la saison à venir en Ligue 2.

Moueffek, symbole d’un ASSE ambitieux et formateur

Plus qu’un simple retour, cette titularisation en seconde période est encourageante pour la suite. Formé au club, international U23 marocain et désormais jeune cadre du groupe pro, Aimen Moueffek incarne cette génération verte qui entend jouer un rôle majeur dans le projet de l’ASSE version Kilmer.

Son état d’esprit irréprochable, sa fidélité au maillot et sa capacité à revenir fort après plusieurs blessures font de lui une référence en devenir. Si son corps le laisse tranquille, l’ASSE pourra compter sur un milieu moderne, complet, et engagé à chaque minute.

Une prestation solide, un retour bien géré et une nouvelle page qui s’écrit pour celui qui pourrait bien devenir un des leaders du vestiaire stéphanois cette saison.