Il reste une semaine à l’ASSE pour ajuster son effectif tant sur le plan des départs que des arrivées. Le club aimerait faire deux joueurs. Un buteur pour mettre du poids à son attaque et un milieu défensif pour ajouter du poids dans son entrejeu. Un média polonais nous informe que l’ASSE surveille un joueur international. Explications.

En conférence de presse à la mi-journée, Olivier Dall’Oglio a évoqué le mercato : « On a accéléré, c’est super. On a accéléré un petit peu cette semaine, effectivement, mais ce sera la fin du mercato. Après, il risque d’avoir d’autres venues. Une ou deux. Non, une ou deux, pas plus ! »

Une sentinelle venue de Bulgarie à l’ASSE ?

Formé en Pologne et plus précisément au club de Chemik, Jakub Piotrowski est le capitaine de Ludogoretz. International polonais avec 8 sélections, il a inscrit 2 buts avec le maillot rouge et blanc. Arrivée depuis 2018 en Belgique, il jouera pour Genk pendant 2 saisons, puis 2 saisons à Dusseldorf avant d’évoluer à Ludogoretz. Chez le champion Bulgare, il joue les qualifications de Ligue des champions. Il jouera essentiellement en Europa League. Ce joueur de 26 ans (il aura 27 en octobre), dispose donc d’une belle expérience européenne.

Il répond au portrait robot que s’est fixé la direction de l’ASSE au poste de sentinelle. Aussi, il viendra ajouter de la taille, du haut de ses 188 cm. La concurrence s’annonce forte sur ce dossier où Villarreal (qui a déjà piqué Thierno Barry à l’ASSE) mais aussi Udinese et Galatasaray suivent le dossier de près. Il reste 7 jours aux décideurs stéphanois pour conclure le deal… ou pas !

AS Saint-Étienne 🇫🇷 is interested in Jakub Piotrowski Scouts from the French side were present at last Ludogorets’ UEFA Europa League match The Polish international midfielder received interest this summer from Villarreal, Udinese, Galatasaray, and Göztepe ✍️: @ActualnoCom pic.twitter.com/xeI46TKZ4w — Polski Transfers 🇵🇱 (@polskitransfers) August 23, 2024

Carte d’identité du joueur

Jakub Piotrowski

Poste : Milieu défensif

1.88 m

Droitier

Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec Ludogorets (Bulgarie) – Valeur marchande 5M selon Transfermarkt

International Polonais (8 sélections)

Sort d’une saison 2023-2024 à 31 matchs – 11 buts