ASSE s’impose face à Montpellier dans la douleur (1-0) : une victoire qui compte ! Désormais à 13 points soit 6 de plus que leurs adversaires du week-end, l'ASSE passera la semaine en dehors des places dangereuses avant son déplacement à Rennes samedi.

Au terme d’une rencontre disputée, l’AS Saint-Étienne a décroché une courte mais précieuse victoire 1-0 contre Montpellier lors de la 12e journée de Ligue 1. Si le score est flatteur, les statistiques révèlent un match où les Verts ont été dominés dans la possession et ont su maximiser leurs rares opportunités.

Les Verts ont laissé joué Montpellier

Dès le coup d’envoi, Montpellier a pris le contrôle du ballon, terminant la rencontre avec 67 % de possession contre seulement 33 % pour les Stéphanois. Une domination nette dans la construction du jeu, matérialisée par 537 passes réussies, plus du double des 256 passes des joueurs d’Olivier Dall’Oglio. Pourtant, cette emprise montpelliéraine sur le ballon ne s’est pas traduite au tableau d’affichage.

L’ASSE a démontré une grande efficacité défensive et une solidarité exemplaire. Malgré les onze corners concédés et la pression constante des Héraultais, la défense stéphanoise a tenu bon. Avec seulement trois tirs cadrés concédés, les Stéphanois ont limité les opportunités adverses et peuvent remercier leur gardien, auteur de trois arrêts décisifs.

Sur le plan offensif, les Verts ont su exploiter leurs rares opportunités. Bien que les deux équipes aient tenté chacune 11 tirs, Saint-Étienne s’est montré plus précis, cadrant quatre frappes contre trois pour Montpellier. Une statistique révélatrice de l’efficacité offensive des Verts, à l’image du but libérateur inscrit en début de seconde période.

L'ASSE gère mieux la pression

La physionomie du match a également été marquée par un engagement physique intense. Pas moins de 19 fautes ont été commises par Montpellier, contre 11 pour Saint-Étienne. Cinq cartons jaunes ont été distribués aux Montpelliérains, témoignant de leur difficulté à contenir les contres rapides stéphanois.

Si le xG (buts attendus) de l’ASSE (1,49) reflète une légère supériorité dans la qualité des occasions créées par rapport à Montpellier (0,95), la différence s’est surtout faite sur le réalisme et la discipline tactique des hommes de ODO.

Avec cette victoire, Saint-Étienne conforte sa position et envoie un message clair à ses concurrents. Les Verts continuent de montrer qu’ils peuvent rivaliser, même face à des équipes techniquement supérieures, grâce à une rigueur défensive et un collectif solide.