Le Havre est en équilibre instable. À trois journées de la fin, le club doyen flirte dangereusement avec la zone rouge et n’a plus vraiment le droit à l’erreur. Dimanche, c’est un déplacement à Auxerre qui attend les hommes de Didier Digard, pour un choc crucial dans la lutte pour le maintien en Ligue 1.

Avant cette rencontre capitale, l’entraîneur havrais s’exprimera en conférence de presse. L’occasion de faire passer un message clair à son vestiaire et de tenter de remobiliser un groupe qui reste sur une dynamique fébrile malgré quelques prestations encourageantes.

Didier Digard (Entraîneur du Havre) : « Gauthier Lloris ne s'est pas entraîné cette semaine suite à sa gêne occasionnée contre Monaco. Même si tu récupères Arouna Sangante, Gauthier sur les derniers matchs était quand même en très grande forme, notamment sur ce match de Monaco où il a été impérial. Sangante avait conscience qu'il fallait travailler parce que c'est très dur de lutter contre les blessures et de rentrer rapidement dans une rotation. On avait préféré ne pas prendre de risque juste ici, lui permettre de travailler physiquement. Aujourd'hui, il est bien. »

Tout donner pour rester en Ligue 1

Didier Digard (Entraîneur du Havre) : « Auxerre ? Oui, c'est le plus abordable de nos trois derniers adversaire (OM et Strasbourg) et que ça galvanise. Tous les matchs seront très difficiles parce qu'il y a énormément d'enjeux. Je n'ai pas d'avis sur le fait de jouer une équipe libérée qui ne joue plus pour rien, parce qu'au contraire, on se sent bien et on peut atteindre On doit être concentré sur nous, notre prestation et ne pas prendre en considération nos adversaires ».

Le Havre n’a rien volé face à Monaco

Didier Digard (Entraîneur du Havre) : «Je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on dise que ça n'a pas été un grand Monaco, parce que ça veut enlever du crédit à ce que mon équipe a produit. Et je pense que c'est grâce à ce que l'équipe a fait que Monaco n'a pas pu déployer son jeu. Je sens une équipe en confiance, avec beaucoup de conviction. On doit être le seul groupe de Ligue 1 avec 15 joueurs en fin de contrat. Pour jouer un maintien et montrer ce visage, je pense que c'est une très belle réponse de la part des joueurs sur l'investissement qu'ils ont pour ce club. Je suis très fier de diriger cette équipe.

Il faut se battre pour ceux qu'on aime et pas contre ceux qui nous aiment pas. Mes joueurs ont à coeur de réussir ce qui paraissait impossible. On est dans cette lutte et on veut réussir à remporter cette lutte.

Je pense sincèrement que tous les gens qui arrivent à prendre un peu de recul et pas analyser simplement nos résultats, se rendent compte que c'est très difficile ce qu'on est en train de faire. Quand je dis on, c'est vraiment tout le club, c'est pas que le sportif, c'est vraiment tout le monde. Je pense que cet amour fait que c'est une force supplémentaire pour nous »