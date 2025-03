Le jeune milieu offensif serbe Igor Miladinović a vécu un après-midi mouvementé avec la réserve de l'ASSE. Opposé à Chassieu Décines FC en National 3, il n’a eu besoin que de 14 secondes pour être expulsé, suite à un contact jugé dangereux par l’arbitre. Un excès d’engagement qui a immédiatement valu au joueur un carton rouge, laissant ses coéquipiers en infériorité numérique près de 90 minutes.

La réserve stéphanoise a cependant su s’imposer 2-1. Après avoir été mené au score à l'heure de jeu, le défenseur stéphanois Israël Kinunga s'est offert un doublé grâce à deux coups de casque sur corner. Une victoire qui est lourde de sens malgré l'infériorité numérique.

Une sanction logique pour le jeune Serbe

La Commission de discipline de la FFF n’a pas fait preuve de clémence et a infligé une suspension de trois matchs au joueur, recruté cet été pour 3 millions d’euros en provenance du FK Čukarički (D1 Serbe). Une décision qui freine sa progression, lui qui peine déjà à se faire une place dans le groupe professionnel. Depuis le début de saison, Miladinović n’a disputé que quatre rencontres avec l’équipe première, toutes en tant que remplaçant. En revanche, il s’illustre davantage avec la réserve en National 3, où il compte neuf apparitions et trois buts. De plus, son intégration au sein du club s'avère compliquée, et il peine à trouver sa place au sein du groupe professionnel.

Quel avenir pour Miladinović à l’ASSE ?

Sous contrat avec les Verts jusqu’en 2028, avec une année supplémentaire en option, Miladinović devra tirer les leçons de cette sanction. Sa volonté d'être plus agressif sur le terrain doit être mieux canalisée s’il veut s’imposer durablement au sein du groupe professionnel. Il sait que l'intensité que demande le football français est supérieure au football serbe. La suspension retardera son retour à la compétition, mais l’ASSE continue de croire en son potentiel. Reste à voir comment le jeune Serbe rebondira pour prouver qu’il peut être un élément clé du projet stéphanois.

Source : FFF