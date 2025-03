L'ASSE dispute une véritable finale ce dimanche sur la pelouse de la Mosson. Un match décisif face à Montpellier particulièrement attendu. Eirik Horneland s'est présenté en conférence de presse ce vendredi. Extraits.

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Aujourd'hui, l'ensemble du groupe est disponible. Je pense que Ben Old et Ibrahima Wadji ont encore besoin d'une semaine d'entraînement. Mais pour le moment, toute l'équipe est complète. Je vais faire le point avec le médecin. Pas impossible de voir les 2 dans le groupe. Ils commencent à croire en leur corps, je pense. Et pour le moment on n'a pas décidé de la situation parce qu'il faut prendre en compte le fait que si on les laisse au repos cette semaine, ils profiteront de deux semaines complètes pour revenir. Donc on va décider ça dans l'après-midi avec le staff médical."

"On a senti, cette capacité à finir plus fort contre le Havre. Et je pense que ce qu'il explique, c'est le fait que plusieurs joueurs reviennent à l'entraînement et récupèrent du temps de jeu également. Sissoko est revenu de suspension, Tardieu et Maçon ont repris l'entraînement ces derniers temps. Et tout le groupe est à un meilleur niveau physique. C'est ce qui nous aide. Et la capacité physique, on peut l'avoir sur beaucoup de choses. Ça peut être sur les duels aériens, ça peut être sur le pressing. Et je pense qu'on a de plus en plus de cordes à notre arc sur ce registre-là. Donc j'espère qu'on peut prendre avantage de l'équipe complète et de la compétence de l'équipe. J'espère que je vais pouvoir m'appuyer sur l'ensemble de l'effectif comme ça souvent et de m'appuyer sur un groupe qui aujourd'hui se rapproche de son meilleur niveau physique."

"Bernauer semble avoir cette envie de diriger la défense, il semble avoir des qualités de leader" (Horneland avant MHSC-ASSE)

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Qui sont les leaders ? Des leaders, oui, on en a. En attaque, je pense à Lucas Stassin qui montre l'exemple, qui se bat dur pour l'équipe. C'est un jeune joueur, mais il prend vraiment ses responsabilités. Il chasse le but comme il faut le faire. Au milieu de terrain, on peut compter aussi sur Florian Tardieu qui a fait vraiment de bonnes rencontres, même s'il n'a pas pu commencer la dernière à cause d'un petit problème de mollet. Je pense que Gauthier a fait beaucoup de sauvetages. Je pense qu'on peut lui aider plus, mais il est très compétitif et vraiment motivé quand on va dans les matchs. Et sur la ligne défensive, Max (Bernauer) a fait aussi un très bon match contre Le Havre. On a senti cette envie de diriger la défense. Il semble avoir des qualités de leader. Aimen Mouffek a fait un bon travail pour revenir de la blessure. Je pense qu'il peut faire la différence et qu’il compte au milieu de terrain. Vous voyez la passe décisive qu'il a fait contre Nice et vous voyez qu'il est aussi impliqué dans le but de Stassin contre Le Havre. Donc je pense qu'il a l'air bien. Et je pense que les autres joueurs qui ne sont pas cités, je les vois comme des joueurs qui sont concentrés."