Ce samedi, au lendemain du coup d’envoi de la cinquième journée de Ligue 2, deux nouvelles rencontres se disputaient à 14h. Metz accueillait Rodez à Saint-Symphorien, pendant que Reims, dauphin de l’ASSE, défiait Guingamp à Delaune. Résumé et résultats.

Le FC Metz, qui reste sur trois matchs nuls de suite, souhaitait retrouver le goût de la victoire cet après-midi devant son public. Après avoir battu Guingamp pour lancer sa saison, le club grenat n’a pas réussi à enchaîner. Bien placés au classement, les Lorrains pouvaient effectuer l’une des bonnes opérations du week-end en s’offrant un club mieux classé qu’eux avant le coup d’envoi de la rencontre.

Quatrièmes, les joueurs de Didier Santini pouvaient frapper un nouveau grand coup à l’extérieur, deux semaines après avoir étrillé l’autre relégué de Ligue 1, à La Beaujoire (2-5).

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Reims prêt à mettre la pression à l’ASSE en Ligue 2 ?

Si l’ASSE s’est installée en tête du classement depuis le 8 août, date du coup d’envoi de la saison, Reims espérait bien venir mettre la pression aux Stéphanois. Après une victoire 4-1 à Saint-Ouen face au Red Star, les Champenois voulaient confirmer ce succès face à Guingamp. Les Bretons, qui viennent d’arracher le nul face aux Canaris espéraient renouer avec le succès qui leur a échappé la semaine passée.

Metz frappe fort face à Rodez

Metz n'a pas tardé à prendre les commandes à Saint-Symphorien. Dès la 8e minute, Pape Moussa Fall ouvre le score de la tête sur un service de Florian Miguel. Rodez réagit et se procure deux occasions coup sur coup trois minutes plus tard, mais Jonathan Fischer répond présent. Les Ruthénois finissent par égaliser à la 35e minute : Kenny Nagera lance une contre-attaque et sert Corentin Issanchou, qui remet les deux équipes à égalité.

La réaction messine est immédiate. Quatre minutes plus tard, Jessy Deminguet redonne l'avantage aux Grenats de la tête sur un corner de Téji Savanier. Metz accélère encore avant la pause. À la 42e minute, Pape Moussa Fall profite d'une première tentative de Deminguet repoussée pour signer son doublé et porter le score à 3-1. Les Lorrains regagnent ainsi les vestiaires avec deux buts d'avance.

Rodez tente de repartir vers l'avant au retour des vestiaires, sans parvenir à relancer la rencontre. Metz se met définitivement à l'abri à la 58e minute. Sur un centre de Deminguet, Pape Moussa Fall place sa tête et inscrit son troisième but de l'après-midi. L'attaquant signe un triplé et offre aux Grenats leur première victoire depuis la première journée. Succès 4-1 pour Metz, qui inflige à Rodez un deuxième déplacement compliqué chez un relégué de Ligue 1 après son spectaculaire succès à Nantes.

Reims laisse échapper deux points et ne rejoint pas l'ASSE

À Delaune, Guingamp refroidit rapidement les ambitions rémoises. Dès la 5e minute, Teddy Averlant trouve Stanislas Kielt sur une contre-attaque. L'attaquant breton ajuste Tom Hülsmann et place l'EAG devant. Reims cherche à réagir, mais Guingamp conserve son avantage jusqu'à la pause. Les Champenois rentrent aux vestiaires menés 1-0 et voient alors la possibilité de rejoindre provisoirement l'ASSE s'éloigner.

La réaction rémoise est pourtant immédiate au retour des vestiaires. Yaya Fofana égalise dès la 48e minute, avant de frapper une seconde fois deux minutes plus tard sur une passe de Youssef El Kachati. En l'espace de quelques instants, Reims retourne complètement la rencontre et prend l'avantage 2-1. Guingamp ne renonce pas. Les Bretons poussent durant la dernière demi-heure et obligent Hülsmann à intervenir à plusieurs reprises.

Le scénario bascule finalement à la 88e minute. Entré en jeu vingt minutes plus tôt, Brandon Bokangu profite d'un service d'Erwin Koffi pour égaliser du pied droit. Reims ne parvient pas à reprendre l'avantage dans le temps additionnel et doit se contenter d'un nul 2-2.

Un résultat qui fait les affaires de l'ASSE avant la réception de Montpellier. Reims avait l'occasion de mettre directement la pression sur les Verts mais abandonne deux points à domicile. Saint-Étienne conserve donc la possibilité de prendre ses distances avec les Champenois ce samedi soir à Geoffroy-Guichard.