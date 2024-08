Hier, à l’occasion de la 5ème rencontre amicale de l’ASSE, Olivier Dall’Oglio a fait le choix d’aligner une équipe stéphanoise très rajeunie. Accompagnées de Maçon, Briançon et Monconduit, les jeunes pousses de l’ASSE ont connu diverses fortunes tout en démontrant de belles qualités au final. Un détail aura toutefois éveillé l’attention… du côté des cadres.

Avec un onze remanié, l’ASSE a concédé une défaite logique face à une équipe de Getafe mieux réglée et surtout moins fébrile en défense. De cette rencontre, certains jeunes du centre ont montré qu’il faudrait compter sur eux cette saison. Mathis Amougou ou encore Ayman Aiki ont rendu une copie très intéressante. Antoine Gauthier a été dans la continuité de ce qu’il a produit lors de ses dernières sorties. Il est d’ailleurs à noter qu’il est, avec 318 minutes jouées, le joueur le plus utilisé par ODO durant cette préparation.

Pour encadrer ces jeunes joueurs, ODO avait choisi d’aligner Maçon sur le flanc gauche de la défense, Monconduit dans l’axe du milieu et Briançon en défense centrale. Il n’aura échappé à personne qu’au moment de choisir son capitaine, Dall’Oglio a opté pour… Yvann Maçon. Un choix qui serait passé inaperçu si Briançon n’avait pas également été présent sur la pelouse. Faut-il y voir un signe du déclassement du défenseur central ? C’est bien possible. Les productions, très en deçà des attentes, lors des premières rencontres amicales, n’encouragent pas à l’optimisme pour l’ex-capitaine des Verts. Le stéphanois, auquel on ne peut retirer son engagement pour le club et sa mentalité de guerrier, montre des limites sportives désormais flagrantes. Il se pourrait bien qu’en interne on envisage même qu’il puisse se trouver une porte de sortie…

Un dégraissage inévitable pour l’ASSE !

Ainsi, Yvann Maçon a été choisi comme capitaine au sein d’une formation qui doit dorénavant incarner davantage que des attitudes de guerrier. Si la descente en Ligue 2 avait permis d’identifier des profils de joueurs inadaptés aux joutes physiques de cette division, la remontée en Ligue 1 doit également permettre d’écarter les éléments à présent trop justes pour y tenir un rôle. Si Briançon est un sujet, Thomas Monconduit en est un autre. Il possède, par rapport à son compère Briançon, davantage de qualités footballistiques, mais semble bien peu investi et surtout capable de forcer une nature naturellement nonchalante. Lui également pourrait faire l’objet d’une sortie par la petite porte. Finalement, il manque à l’un ce dont l’autre dispose… et vice-et-versa !

Charge dorénavant à Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld d’exceller dans une inévitable opération dégraissage qui devra permettre aux dirigeants de s’alléger de plusieurs profils à présent sous-dimensionnés pour la Ligue 1, et ce, quels qu’aient été les services rendus ces deux dernières saisons.