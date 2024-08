Au cours du mois d’août, les différents championnats nationaux vont faire leur retour. La reprise de la Ligue 1 et de La Ligue 2 est fixée au week-end du 16-17 et 18 août. Si une seule affiche de Ligue 1 est programmée au vendredi, ce n’est pas le cas de la Ligue 2 ! En colère, clubs et supporters se mobilisent.

La Ligue 2 commence le week-end prochain. L’essentiel des affiches est programmé au vendredi 20h. Une diffusion assurée par BeIN Sports. Cette année, le championnat compte tout comme celui de Ligue 1, dix-huit clubs. Le multiplex du vendredi soir assurera la diffusion de six rencontres. Les restantes seront diffusées, le samedi à 14 h 30 ou le lundi à 20 h 45.

Si le fait de diffuser des matchs le lundi a toujours fait réagir, le vendredi ce n’est pas mieux. Et encore moins quand ce sont l’essentielle des rencontres de chaque club qui sont programmées à ce moment-là. Forcément, cela ne passe pas et, plusieurs clubs et supporters font savoir leur mécontentement. La semaine dernière, ce sont les joueurs du Red Star qui sont entrés sur la pelouse du Stade Abbé Deschamps, avec un maillot au slogan « le foot, c’est le week-end ».

LE FOOT C’EST LE WEEK-END pic.twitter.com/4FrPostKs8 — Red Star FC ✪ (@RedStarFC) August 3, 2024

Les supporters, de Ligue 2 se mobilisent

De nombreux clubs tentent d’inverser la tendance. Le Clermont Foot avait aussi présenté un communiqué pour faire part de son mécontentement. » Le club déplore le choix de cette nouvelle case horaire et pense avant tout à l’ensemble de ses supporters qui seront contraints malheureusement de s’adapter afin de se rendre au Stade Gabriel-Montpied régulièrement les vendredis soir… »

Le Clermont Foot 63 regrette la nouvelle programmation du multiplex de Ligue 2 Le Clermont Foot a pris connaissance dernièrement, au même titre que ses supporters, de la modification de la programmation du multiplex de Ligue 2 au vendredi à 20h, initialement prévu le samedi à… pic.twitter.com/jQ3PvcltAf — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) August 5, 2024

Dunkerque a fait de même, et l’Association National des Supporters a aussi fait part de son mécontentement. Dans un article paru sur l’Equipe ce mercredi, on apprend que la mobilisation prend une ampleur inédite » Lundi soir, les groupes suivant des clubs de L2 se sont réunis. Ils devraient le faire à nouveau d’ici à la fin de semaine et espèrent aboutir à une position et une communication communes, alors que plusieurs initiatives locales ont déjà été annoncées (boycott des matches par le MNK à Caen, notamment) et qu’ils bénéficient du soutien de fans de L1 et de National. «