Tandis que l'ASSE joue son maintien en Ligue 1, le mercato hivernal était attendu au tournant. Des joueurs défensifs notamment étaient attendus pour renforcer l'effectif d'Eirik Horneland. Maxime Bernauer, défenseur central de 26 ans, s'est engagé avec les Verts sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

"Vraiment un bon relanceur"

L'ancien Stéphanois Jean-Philippe Krasso s'est exprimé sur le profil du défenseur Stéphanois pour le site Poteaux Carrés.

"Le joueur, techniquement, il est fort. Il fait notamment de très belles transversales. C'est vraiment un bon relanceur, (...) un défenseur assez à l’aise techniquement. Maxime a une bonne vision du jeu, il a le sens de l’anticipation. (...) C’est un joueur qui avait une certaine polyvalence à l’époque. C’est lors de son expérience au Paris FC qu’il s’est installé en défense centrale et c’est également dans l’axe qu’il a évolué au Dinamo Zagreb."

Un joueur adapté à l'ASSE ?

"Ça ne me surprend pas du tout que Sainté l’ait contacté et qu’il ait répondu directement, positivement. Je me souviens que lorsqu’on était ensemble au Mans, on parlait des Verts. Je ne crois pas qu’il était pisté par Sainté à l’époque mais je voyais bien que Maxime n’était pas insensible à l’ASSE et à l’ambiance du Chaudron. Il avait conscience que c’est un club mythique avec un public magnifique. C’était déjà un club qu’il portait dans son cœur.

Je suis content que Maxime ait à son tour l’occasion de porter ce maillot vert et puisse découvrir la Ligue 1 à 26 ans. (...) Il a les qualités pour s’imposer à Sainté. Il a joué cette saison plusieurs matches européens en tant que titulaire contre des équipes comme Arsenal, Dortmund, Monaco... Ce n’est pas rien ! Je suis convaincu qu’il aura à cœur d’aider Sainté à remonter au classement. Maxime est un compétiteur, il a pleinement conscience que tous les matches sont importants."